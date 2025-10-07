На вооружение Береговой охраны Индии принят второй патрульный катер FPV класса "Адамья"

ЦАМТО, 6 октября. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 4 октября в Караикале (шт.Пудучерри) церемонии ввода в боевой состав Береговой охраны Индии второго из восьми заказанных новых скоростных патрульных катеров (FPV) класса "Адамья".

51-метровый катер "Акшар" был специально спроектирован и построен компанией Goa Shipyard Limited для Береговой охраны Индии. Катер войдет в боевой состав Восточного зонального командования Береговой охраны.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2022 года Министерство обороны Индии подписало с компанией Goa Shipyard Limited (GSL) контракт на поставку 8 скоростных патрульных катеров для Береговой охраны страны. Катера предназначены для патрулирования, мониторинга обстановки, ведения разведки, обороны территориальных вод и исключительной экономической зоны, защиты островных территорий, морских объектов и рыболовных промыслов. Они также будут применяться для борьбы с контрабандой, пиратством и проведения поисково-спасательных операций. Общая стоимость проекта составляет 473 кроров рупий.

Церемония закладки киля первых четырех катеров FPV состоялась 25 августа 2023 года. Спуск на воду первой пары катеров, "Адамья" (Adamya) и "Акшар" (Akshar), был проведен в октябре 2024 года. Катера "Амулья" (Amulya) и "Акшай" (Akshay) были спущены на воду в январе 2025 года. Спуск на воду пятого катера, "Ачал" (Achal), состоялся в июне 2025 года, шестого, "Атал", – в июне 2025 года.

Длина разработанного GSL катера FPV составляет 51,43 м, ширина – 8 м, водоизмещение – около 320 т, экипаж – 35 человек. Катер с двумя дизельными двигателями мощностью 3000 кВт может развивать максимальную скорость до 28 узлов. Дальность хода – 1500 морских миль на скорости 13 узлов. Катер оснащен 30-мм пушкой CRN-91 и двумя ДУМВ с 12,7-мм пулеметами.

Все восемь скоростных патрульных катеров будут размещены вдоль побережья Индии с возможностью применения на мелководье и обеспечения безопасности вдоль береговой линии.