Индия арендовала российский Ил-76 для перевозки оборудования в Антарктиду

ЦАМТО, 6 октября. Индия взяла в аренду российский Ил-76 для первой прямой перевозки исследовательского и научного оборудования в Антарктиду, сообщает газета The Indian Express.

"Грузовой самолет перевез 18 тонн снаряжения, медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости для индийских исследователей, работающих на исследовательских базах "Бхарати" и "Майтри", – цитирует "РИА Новости" сообщение издания.

Индия проводит научные исследования в Антарктиде с 1981 года. Все эти годы как исследовательские группы, так и оборудование отправлялись в Антарктиду на судах, часто эксплуатируемых другими странами.

"После пандемии COVID-19 и последовавших за ней сбоев в цепочке поставок наши научные поставки в Антарктику столкнулись с неприемлемыми задержками. В результате исследователи были вынуждены ждать прибытия своих грузов, что сводило на нет весь смысл миссии. Две наши последние миссии в Антарктику столкнулись с задержками в доставке грузов", – рассказал газете директор Национального центра полярных и океанических исследований Тамбан Мелот.