Войти
ЦАМТО

Индия арендовала российский Ил-76 для перевозки оборудования в Антарктиду

680
0
0
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 6 октября. Индия взяла в аренду российский Ил-76 для первой прямой перевозки исследовательского и научного оборудования в Антарктиду, сообщает газета The Indian Express.

"Грузовой самолет перевез 18 тонн снаряжения, медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости для индийских исследователей, работающих на исследовательских базах "Бхарати" и "Майтри", – цитирует "РИА Новости" сообщение издания.

Индия проводит научные исследования в Антарктиде с 1981 года. Все эти годы как исследовательские группы, так и оборудование отправлялись в Антарктиду на судах, часто эксплуатируемых другими странами.

"После пандемии COVID-19 и последовавших за ней сбоев в цепочке поставок наши научные поставки в Антарктику столкнулись с неприемлемыми задержками. В результате исследователи были вынуждены ждать прибытия своих грузов, что сводило на нет весь смысл миссии. Две наши последние миссии в Антарктику столкнулись с задержками в доставке грузов", – рассказал газете директор Национального центра полярных и океанических исследований Тамбан Мелот.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Ил-76
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 19:21
  • 2
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 07.10 19:08
  • 10751
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.10 18:53
  • 0
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 07.10 18:11
  • 2
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации
  • 07.10 14:22
  • 142
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 07.10 14:07
  • 0
Нам надо выжить
  • 07.10 11:54
  • 1
США могут купить у Украины технологии производства дронов
  • 07.10 04:07
  • 1
Комментарий к "Пропущенный вызов"
  • 06.10 16:58
  • 1
Пропущенный вызов
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет