На полигоне Махаджан начались российско-индийские учения "Индра-2025"

Открытие российско-индийских учений Индра-2021
Открытие российско-индийских учений Индра-2021.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Седых

Они продлятся до 15 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия российско-индийских учений "Индра-2025" прошла на полигоне Махаджан в Индии. Они продлятся до 15 октября, основной целью станет отработка взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, сообщили в Минобороны РФ.

"На полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан состоялась церемония торжественного открытия совместных российско-индийских учений "Индра-2025". Совместные российско-индийские учения "Индра-2025" продлятся до 15 октября. Основной целью является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что в ходе учений военнослужащие отработают совместные тактические действия, организацию связи и управления совместной группировкой войск. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях. 

