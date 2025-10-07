Войти
Залужный: Киев без разведданных Запада не смог использовать потенциал HIMARS

AP Photo/ Andreea Alexandru
AP Photo/ Andreea Alexandru.
AP Photo/ Andreea Alexandru

Именно космические возможности придают критическое значение для целеуказания, навигации и связи, обеспечивая эффективность ракетных ударов, отметил бывший главком ВСУ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Украинская армия из-за нехватки данных космической разведки не смогла полностью использовать потенциал американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставок которых Киев долго добивался от своих западных партнеров. Об этом заявил бывший главком ВСУ (занимал пост в 2021-2024 годах), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Из-за отсутствия и задержек при обмене [с западными союзниками] специализированной информацией из космоса не удалось использовать полный потенциал таких систем, как HIMARS. <...> Как оказалось, именно космические возможности придают критическое значение для целеуказания, навигации и связи, обеспечивая эффективность ракетных ударов. И если проблема со связью за счет компании Starlink от SpaceX была уже решена, а проблема с навигацией нуждалась и во времени, и в ресурсах, то своевременная разведка и временно-координатное обеспечение необходимо было сразу", - написал Залужный в статье для специализированного украинского портала "Милитарный". США в рамках военной помощи Киеву предоставляли ВСУ поддержку в эксплуатации и наведении РСЗО HIMARS и других видов вооружений.

Экс-главком добавил, что позже стратегическое значение систем HIMARS существенно уменьшилось.

Первые системы HIMARS были поставлены Киеву летом 2022 года. Власти Украины преподносили это как прорывное решение, которое значительно увеличит возможности ВСУ. 

