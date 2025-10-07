Ким Чен Ын посетил выставку вооружений к 80-летию Трудовой партии Кореи

ЦАМТО, 6 октября. Выставка вооружений "Развитие обороны государства-2025", приуроченная к 80-летию основания Трудовой партии Кореи, открылась 5 октября в Пхеньяне с участием лидера страны Ким Чен Ына.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает ЦТАК, выставка демонстрирует "облик стремительного развития" оборонной мощи страны, достигнутого благодаря "выдающемуся руководству и решимости" Центрального комитета партии.

В церемонии открытия принял участие генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, который произнес программную речь. Он подчеркнул, что экспозиция отражает новейшие результаты модернизации вооруженных сил, в центре которых находятся ядерные силы сдерживания, и заявил, что партия неизменно придает приоритетное значение развитию самодостаточной оборонной промышленности.

"В кратчайшие сроки – не более чем за один год – мы достигли значительных успехов, и сегодняшняя выставка является прекрасной иллюстрацией достижений нашей партии", – заявил северокорейский лидер, его слова приводит ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна вступает в новую стадию развития оборонной промышленности.

"Здесь выставлены новинки, показывающие успехи в развитии ОПК нашей страны, в том числе техника с искусственным интеллектом. Проведенные испытания, подтвердили возможность применения этой техники не только в настоящей, но и в будущей войне с точки зрения эффективности использования", – сказал в своей речи Ким Чен Ын.

Он отметил, что новые разработки способны к инициативному и эффективному реагированию на резко изменяющиеся принципы ведения современной войны. При этом конкретные типы представленных систем не уточняются.

Лидер КНДР подчеркнул, что страна вступает в новую стадию развития оборонной техники, а стратегическая программа партии предусматривает "ускоренное развитие" разнообразных средств укрепления обороноспособности страны.

"В скором времени все узнают, какие новые цели будут поставлены перед оборонной промышленностью, и как в значительно измененном виде она будет развиваться на следующей стадии", – добавил Ким Чен Ын.

По его словам, многообразные средства для усиления обороноспособности государства будут развиваться "без остановки", с еще более ускоренным темпом.