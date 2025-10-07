TAC: европейские политики хотят войны с Россией, не понимая последствий

Европейские лидеры нагнетают среди общественности паранойю и истерию в промышленных масштабах, пишет TAC. Они по глупости считают Россию "бумажным тигром" и хотят войны с ней, даже не понимая ее катастрофических последствий для Европы, считает автор статьи.

Джей Би Шурк (J.B. Shurk)

Сторонники войны с Москвой выдвигают немало аргументов, но самый дикий из них — это что Россия — слабая страна третьего мира и вообще “бумажный тигр”. Его приверженцы приводят в пример растянувшийся на три года конфликт на Украине и насмехаются над русскими за то, что они так и не смогли подчинить себе гораздо более слабого противника. Что характерно, те же самые голоса забывают десятилетнюю войну Америки в Ираке и двадцатилетнюю — в Афганистане, хотя обе войны дорого обошлись американцам и так и не достигли поставленных стратегических целей.

Россия решила вести боевые действия на истощение, чтобы подорвать волю украинцев к борьбе. В то же время она сознательно воздерживается от разрушений масштаба Дрездена или Хиросимы, которые могли бы спровоцировать более решительный ответ США и НАТО. Спустя три с половиной года после начала спецоперации украинский народ отчаянно жаждет мира. Доселе боевые действия велись исключительно на территории России и Украины. С точки зрения Москвы, Путин проходит сквозь игольное ушко.

Самое противоречивое в этом то, что те же люди, кто презрительно клеймят Россию “бумажным тигром”, одновременно внушают нам, что она готовится завоевать всю Европу. Сенатор Линдси Грэм*, специальный посланник по Украине Кит Келлог или бывший госсекретарь Хиллари Клинтон — все они костерят Россию отсталой страной, чей ядерный потенциал не представляет для США особой угрозы — и, не переводя духа уверяют нас, что она намерена возродить Советский Союз и подчинить себе народы Европы. В интернете комментаторы смеются над “беззубым” русским медведем — и тут же стращают Францию и Германию тем, что по их улицам скоро покатятся российские танки.

Население России действительно меньше, чем в США или странах Европейского союза, вместе взятых — это правда. Однако со ста пятьюдесятью миллионами граждан Россия по-прежнему одна из крупнейших стран мира по численности населения. А по площади суши она и вовсе почти вдвое больше, чем ближайшая соперница Канада. На протяжении веков Япония, Китай, Франция, Османская империя и Великобритания пытались отторгнуть части России, но она выстояла. Даже после целого века самоубийственного коммунизма и хаоса, разверзшегося после окончания холодной войны, российский народ сплочен единым самосознанием, равного которому по силе нет нигде в мире. Россия — это нация людей, которые меряют себя по способности переносить тяготы. “Пробудившиеся” жители Запада хнычут из-за “не тех” местоимений и чествуют жертв, однако большинство россиян готовятся к затяжной войне.

Те, кто принижают Россию и уверяют нас в том, что она не представляет реальной угрозы для США, пренебрегают ее ядерным арсеналом. Обладая таким же количеством боеголовок, что и США, и возможностью их запуска с воздуха, земли и моря, Россия была и остается смертоносным противником, несмотря на относительно низкий ВВП на душу населения. Сообщается, что новая российская баллистическая ракета средней дальности “Орешник” способна доставлять шесть боеголовок (каждая из которых с шестью суббоеприпасами) со скоростью, превышающей 10 махов. Западные аналитики расходятся в оценках эффективности “Орешника”, однако это гиперзвуковое оружие способно поразить любую точку Европы в обход любых перехватчиков.

Те, кто не боится последствий американо-российской войны, убеждены, что России было бы опрометчиво применять ядерное оружие, поскольку это гарантировало бы ее уничтожение. Тем, кто так думает, я бы задал такой вопрос: представим себе, что суверенитет Америки оказался под угрозой — воздержимся ли мы в таком случае от применения ядерного оружия?

Сейчас этот сценарий кажется фантастикой, но наш мир стремительно становится многополярным. В Индии (наш союзник и конкурент) и Китае (наш противник и враг) проживает в общей сложности три миллиарда граждан. Если эти страны отложат в сторону свои исторические разногласия и в ближайшие десятилетия объединятся против США, численность наших вооруженных сил померкнет по сравнению с ними.

Хотя финансовая система под началом США принесла Америке богатство и возможность диктовать свою волю всему миру, недалек день, когда она рухнет, и мы окажемся в незавидном экономическом положении. И если Китай и Индия последние три десятилетия развивают свой промышленный сектор, то США, наоборот, вывели важнейшие отрасли за рубеж. Сейчас мы опираемся на помощь тех, кто однажды бросит американской гегемонии вызов.

Не так уж трудно представить себе времена, когда смертоносная военная инфраструктура Америки останется единственным фактором, сдерживающим хищников от посягательств. Если Америку когда-нибудь загонят в угол и само ее существование будет поставлено на карту, стали бы мы колебаться насчет самого грозного оружия в нашем арсенале, чтобы дать отпор тем, кто нам угрожает? И если мы сами готовы им воспользоваться под давлением обстоятельств, то почему же мы отказываем в этом России?

Есть одна идея, которая уже давно обсуждается в августейших дипломатических кругах Запада, — разделить Россию на дюжину отдельных государств. Используя тактику и стратегию “разделяй и властвуй”, которые применялись еще с древних времен, Запад ни о чем так не мечтает, как о том, чтобы разжечь в России восстание. Это стало бы величайшим достижением в ряду многочисленных “цветных революций” Запада в рамках информационных войн этого столетия. Распад России на дюжину малых государств позволил бы США и Европейскому союзу стравить их друг с другом, поживиться их природными ресурсами и сохранить их геополитическую слабость. Не проходит и года, чтобы какой-нибудь отставной глава государства или дипломатический экс-тяжеловес не признал, хлебнув лишку, что постпутинский мир предоставляет собой идеальную возможность расчленить Россию.

Что бы мы сделали, если бы наши враги настолько осмелели, что начали делить земли США? Подозреваю, многие из нас будут стоять насмерть. А посему мы должны рассчитывать, что русский народ, а он считает себя неотъемлемой частью цивилизации, поступит так же.

В последнее время я стал еще более пессимистичен и не верю, что войну с Россией можно предотвратить — прежде всего потому, что официальные лица США, Европы и России сами подтверждают, что ситуация будет лишь ухудшаться. На саммите в Копенгагене несколько дней назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Евросоюз “решил воевать с Россией”. Орбан назвал ситуацию “серьезной” и отметил, что продавливаются “откровенно воинственные предложения”.

Тем временем премьер-министр Дании Метте Фредериксен обвиняет Россию в запуске беспилотников, диверсиях и гибридной войне в попытке расколоть Европу и называет Москву “главным врагом Европы”. Европейские политики только и говорят, что о неуловимых российских беспилотниках, — настолько, что аэропорт Мюнхена закрылся просто из-за того, что кто-то увидел в небе таинственные огни. Европейские лидеры нагнетают среди общественности паранойю и истерию в промышленных масштабах(покуда “зеленая” энергетика гробит остатки их экономики).

На заседании Международного дискуссионного клуба “Валдай” на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что “правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию”, и трезво отметил, что “страны НАТО с нами воюют — и этого не скрывают”. От мысли, что у России были какие-либо намерения атаковать НАТО, он лишь отмахнулся, но при этом заверил слушателей, что Россия готова к масштабной войне.

Точно так же министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно отметил, что “НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну руками Украины и уже прямо в ней участвуют”.

Наконец, российский философ Александр Дугин — которого некоторые называют “мозгом Путина”, — в недавнем эссе пришел к выводу, что “большой мировой войны нам не избежать”, что человечество ожидают “чудовищные испытания” и что происходящее сейчас “покажется детской игрой” по сравнению с тем, что ждет нас впереди.

Европа хочет войны. Россия к ней готова. Войне — быть.

_________________________________

* Внесен в России в список террористов и экстремистов