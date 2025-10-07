Способный достать до Москвы «Длинный Нептун» может быть не совсем украинским

Источник изображения: topwar.ru

Украинские ресурсы со ссылкой на разработчиков продолжают заявлять о том, что у ВСУ якобы появилось собственное оружие, способное бить на расстояние до 1 тыс. км. Речь идёт о модернизированной ракете РК360Л комплекса «Нептун». В ряде источников её называют «Длинным Нептуном» или «Дальнобойным Нептуном».

Дополнительно утверждается, что боевая часть ракеты увеличена на 100 с лишним кг и теперь по своей массе составляет 260 кг.

Возможность применения новой версии «Нептуна» характеризуется так: как по наземным, так и по морским целям, включая движущиеся.

Точность нанесения ударов обеспечивается активной ГСН (головкой самонаведения) без необходимости получения спутниковых данных.

Специалисты высказывают предположение о том, что украинский «Длинный Нептун» не является исключительно украинским. Точнее, является украинским в меньшей степени.

Если ракета действительно способна преодолевать расстояние не 280 км (как было в изначальной версии), а 1000 км, то киевский режим, вероятнее всего, получил технологии от Британии или (и) США. Именно поэтому на фоне сообщений о появлении дальнобойной версии «Нептуна» на Украине муссируется тема о «возможной передаче ракет Tomahawk». Несмотря на то, что ракеты принципиально разные, американский производитель ракет мог как минимум передать Украине технологию по созданию двигателя с уменьшением массы и увеличением КПД. Соответственно, ракете нужно меньше топлива для преодоления дистанции до цели. Это позволило нарастить массу головной (боевой) части.

По последним данным, общий процент иностранных комплектующих в новой «украинской» ракете превосходит 84%. Украинское - корпус, элементы крепления, токопроводящая составляющая. Всё.

Напомним, что ранее НГШ ВСУ генерал Гнатов угрожал Москве блэкаутом и возможностью «найти оружие, которое достанет» до российской столицы. Примерно о том же до Гнатова говорил и Зеленский.