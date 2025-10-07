Войти
Андрей Бабиш заявил о непрозрачности чешской инициативы по боеприпасам Киеву

Андрей Бабиш
Андрей Бабиш.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 6 октября. Инициатива по боеприпасам для Украины нуждается в прозрачности, заявил на своей первой пресс-конференции после победы на парламентских выборах в Чехии лидер движения ANO Андрей Бабиш.

"Инициативу по боеприпасам для Украины необходимо сделать прозрачной. Если кто-то незаконно зарабатывает на этом 30 млрд. крон (1,4 млрд. долл.) – мне это не нравится, будем это решать. У меня нет проблем обсудить этот вопрос с президентом Украины Зеленским, если он захочет. Сделаем так, чтобы все было прозрачно. Война сама по себе ужасна, и нельзя допускать, чтобы на ней еще кто-нибудь обогащался", – цитирует "РИА Новости" А.Бабиша.

При этом сам А.Бабиш не намерен мешать чешским фирмам в поставках вооружений на Украину.

"Конечно, мы не мешаем чешским фирмам экспортировать оружие на Украину, это никакая не проблема. В республике будем продолжать, конечно, организацию системы ПВО. Меня господин президент (Павел – ред.) проинформировал о той новой системе, которую имеют датчане и французы, это практически европейский вариант Patriot. И еще, конечно, мы видим, как Европа беззащитна против дронов", – сказал А.Бабиш.

Как отмечает "РИА Новости", основанное и возглавляемое А.Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, набрав 34,57% голосов избирателей по итогам подсчета данных на 99,94% избирательных участков. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением ANO голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,33% голосов.

