Hindustan Times: Индия начала переговоры с Россией о закупке дополнительных ЗРС С-400

ЦАМТО, 6 октября. Индия начала переговоры с Россией о закупке пяти дополнительных полковых комплектов ЗРС С-400, сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

"Высшее руководство Министерства обороны Индии встретится со своими российскими коллегами на этой неделе, чтобы рассмотреть возможность совместного производства или прямой закупки у Москвы еще пяти комплектов зенитных ракетных систем С-400 с целью укрепления дальнобойного оборонительного потенциала Индии", – цитирует "РИА Новости" сообщение Hindustan Times.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию, что стороны уже достигли принципиальной договоренности о стоимости дополнительных систем.

"Хотя окончательные договоренности еще не достигнуты, вероятно, три из пяти систем будут закуплены напрямую, а оставшиеся две могут быть произведены в Индии частными компаниями в рамках соглашения о передаче технологий", – отмечает, в свою очередь, телеканал India TV.

Ожидается, что сделка по новым системам С-400 будет завершена до визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре.