Медведчук: опыт международной администрации в Газе могут использовать на Украине

Хорошо видно, что механизмы создания международной администрации активно прорабатываются, отметил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Опыт создания в секторе Газа временной международной администрации в случае ее успеха можно использовать для решения украинского конфликта. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" он обратил внимание на то, что команда президента США Дональда Трампа пытается протестировать в секторе Газа идею создания Временной администрации под эгидой ООН, которую ранее для Украины предлагал президент России Владимир Путин.

"Хорошо видно, что механизмы создания международной администрации активно прорабатываются. Говорить об успехе пока рано, но уже сама по себе постановка вопроса - большой шаг вперед по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, который Владимир Путин назвал прорывом. Ведь в случае успеха опыт может быть перенесен и на украинский конфликт", - отметил политик.

Предложения по Украине

Медведчук напомнил, что, как предлагал Путин, РФ, США и другие страны могли бы заключить договор и сформировать временную администрацию, которая включает в себя гражданский и военный компоненты на паритетной основе, и будет наделена всеми президентскими, законодательными и исполнительными полномочиями, полномочиями органов местного самоуправления, а также полномочиями в сфере отправления правосудия. "При этом с момента вступления договора о формировании временной администрации в силу все боевые действия немедленно прекращаются, а Верховная рада Украины, кабинет министров Украины, другие органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления, суды прекращают свою деятельность. Власть переходит временной администрации, которая готовит условия для справедливых демократических выборов всех уровней", - продолжил он.

Кроме того, предлагалось создать люстрационный комитет, чтобы не допустить к власти сторонников политики Владимира Зеленского, восстановить права граждан на вероисповедание, прекратить репрессии в отношении церкви, гонения на русский язык и т. д. После установления результатов выборов президента Украины, Верховной рады, органов местного самоуправления, признания таких выборов демократическими и принятия новой конституции временная администрация упраздняется. Новой конституцией провозглашается статус Украины как суверенного, независимого и нейтрального государства.

"Все это по механизму реализации очень похоже на план Трампа по сектору Газа, - указал Медведчук. - Сможет ли западная дипломатия решить эту непростую задачу? Если сможет, то это будет исторический прорыв к миру и разрядке и на Ближнем Востоке возникнет палестинское государство, которое там должно быть, согласно решению ООН, еще в 1948 году. И тогда Трампу не стоит беспокоится о Нобелевской премии мира, он войдет в современную мировую историю, и его команда проложит путь для решения многих мировых конфликтов".