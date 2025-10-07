По словам главы космического агентства Великобритании, Россия преследует британские военные спутники (The Times, Великобритания)

The Times: Британия обвинила Россию в попытках заглушить ее военные спутники

Британия обвинила Россию во вмешательстве в работу ее военных спутников, пишет The Times. По словам экспертов, российские аппараты подлетают "довольно близко" к британским, собирая с них информацию, и такие случаи происходят каждую неделю.

Лариса Браун (Larisa Brown)

Как заявил глава космического агентства Великобритании, Москва преследует британские космические аппараты, чтобы помешать их работе

По словам главы космического командования Великобритании, Россия постоянно пытается создавать помехи для британских военных спутников с помощью своих наземных систем (подобные обвинения абсолютно бездоказательны. — Прим. ИноСМИ).

Генерал-майор Пол Тедман предупредил, что российские военные якобы преследуют британские объекты и пытаются помешать их работе. Неясно, были ли какие-либо из попыток атак успешными.

В пятницу британское Министерство обороны заявило, что будет создана новая технология обнаружения лазеров, которые противники могут использовать для ослепления спутников и перехвата связи.

Лазеры могут использоваться для отслеживания местоположения спутников, ослепления или потери связи, а также для перехвата и прерывания связи.

Выступая на военной базе "Файлингдейлс" в Северном Йоркшире, Тедман сказал BBC: "Мы наблюдаем, как наши спутники достаточно регулярно испытывают помехи".

Великобритания использует около шести специальных военных спутников для связи и наблюдения. Тедман сказал, что они оснащены технологией противодействия помехам.

По его словам, российские спутники приближаются "относительно близко" к британским: "У них на борту есть специальные устройства, которые могут видеть наши спутники и собирать с них информацию".

Тедман отметил, что активность России якобы возросла после начала конфликта на Украине. До 2020 года такого не наблюдалось.

Британское военное руководство давно предупреждает, что в будущем противостоянии можно выиграть или проиграть в космосе, учитывая, насколько важны спутники в повседневной жизни, а также для выполнения военных операций. В этом году британские войска отрабатывали взлом спутников, пытаясь дестабилизировать их орбитальные траектории, чтобы подготовиться к тому, что противник может попытаться совершить аналогичные действия.

Бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Крис Деверелл, который когда-то руководил военными операциями в космосе, сказал The Times, что такие проблемы будут только усугубляться. "Одно из решений — иметь в распоряжении такое количество спутников, чтобы невозможно было заглушить их все, так как будет достаточно резервных спутников", — сказал Деверелл.

Хотя Тедман не пояснил, с помощью какой системы были осуществлены попытки атак, противник должен был использовать оружие, способное нацеливаться на спутник узким лучом электромагнитной энергии. Если бы система могла излучать достаточно энергии, луч теоретически мог бы создавать помехи спутниковой связи.

Новая сенсорная технология, разрабатываемая Космическим командованием Великобритании, поможет защитить спутники, которые используются для разных целей: от банковских переводов и прогнозов погоды до работы экстренных служб и проведения разведывательных операций. Пятая часть экономики Великобритании зависит от спутниковых услуг.

Новая технология сможет определять характеристики лазеров, расположенных в космосе или на земле, и их потенциальную угрозу для спутников, предоставляя военным важную информацию для защиты и обороны космических систем и устройств Великобритании и ее союзников.

Космические помехи грозят не только Великобритании. В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, используемых немецкими военными.

"Они могут создавать помехи, ослеплять, манипулировать или нарушать работу спутников", — сказал он на космической конференции в Берлине.

В ответ на растущую международную напряженность Великобритания и США в прошлом месяце провели свою первую скоординированную операцию с использованием спутников в космосе, которую представители британского министерства обороны назвали значительным шагом вперед в сотрудничестве союзных стран.

С 4 по 12 сентября американский спутник был перемещен для проверки британского спутника и подтверждения его исправности. Испытание было частью операции "Олимпийский защитник" (Olympic Defender) — совместной военной программы, направленной на улучшение защиты спутников и повышение их прочности.

"Операция была профессионально проведена совместно с Космическим командованием США, и я не мог бы быть более доволен и горд быстрым прогрессом, которого мы достигли вместе с нашими союзниками, — сказал Тедман. – Сейчас мы вместе с нашими союзниками проводим сложные орбитальные операции для защиты и обороны наших общих национальных и военных интересов в космосе".

Эскалация напряженности в космосе происходит на фоне продолжающегося роста напряженности в отношениях с Россией. Британский министр иностранных дел Иветт Купер заявила на прошлой неделе, что Великобритания "готова действовать" после того, как Дональд Трамп публично призвал союзников по НАТО сбивать вторгшиеся в европейское пространство российские самолеты.

В своем выступлении в Организации Объединенных Наций Купер осудила "провокационные и безрассудные" нарушения воздушного пространства НАТО в последние недели, включая инциденты над Эстонией, Польшей и Румынией.

В результате обнаружения дронов в ночь с четверга на пятницу в аэропорту Мюнхена (Германия) были отменены и перенаправлены десятки рейсов, в результате чего почти три тысячи пассажиров испытали неудобства. Не было получено немедленного подтверждения того, откуда прилетели дроны и кем они были запущены.

В марте прошлого года самолет британских военно-воздушных сил, на борту которого находился тогдашний британский министр обороны и представитель Консервативной партии Грант Шэппс, испытал помехи GPS-сигнала во время полета вблизи территории России.