dikGAZETE: Россия превосходит НАТО по объему военного производства

Россия превосходит НАТО по объему военного производства, пишет dikGAZETE. Оборонная промышленность страны стремительно растет и обеспечивает армию всем необходимым. Таким образом, все попытки Запада подорвать экономический потенциал России с треском провалились, отмечает автор статьи.

Унвер Сель (Ünver Sel)

Российская оборонная промышленность, несмотря на значительное давление извне, продолжает стремительно расти и обеспечивать армию страны всем необходимым вооружением и военной техникой.

Можно сказать, что все попытки Запада подорвать экономический потенциал России и не позволить ей достичь своих стратегических целей в области национального развития с треском провалились.

Так, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times озвучил поразительное признание, отметив, что Россия превосходит Североатлантический альянс по объему военного производства. "Россия всего за три месяца производит в три раза больше боеприпасов, чем все страны – участницы НАТО за один год", – заявил Рютте.

По его словам, Россия восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в современной истории. Это "серьезный геополитический вызов", подчеркнул лидер Североатлантического альянса. Согласно данным, предоставленным Рютте, российская оборонная промышленность достигла подавляющего превосходства перед НАТО. Это стало особенно очевидно в ходе украинского конфликта, когда запасы боеприпасов обеих сторон быстро истощаются.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон (LarryJohnson) на своем YouTube-канале Dialogue Works заявил, что российская оборонная промышленность демонстрирует более высокие темпы производства, чем американский военно-промышленный комплекс. "Преимущество России в том, что она производит много промышленной продукции. США сегодня не строят новый танк с нуля. Они берут старые Abramsи тратят два года на ремонт одного танка. Россия же может построить новый танк Т-90 за месяц. Такая разница поражает воображение", – отметил Джонсон. Похожая ситуация, по его мнению, наблюдается и в производстве артиллерийских снарядов.

Тем временем комментаторы британского телеканала Sky News отмечают, что Киев проигрывает России гонку беспилотников. Эксперты утверждают, что Украина, которая когда-то превратила беспилотные летательные аппараты в эффективное оружие, утратила превосходство в воздухе.

Украинский блогер с позывным "Флэш" заявил, что специалисты элитного Центра беспилотных систем "Рубикон" Вооруженных сил России могут атаковать 400 безэкипажными катерами "все порты, платформы, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины". Он считает, что ВСУ не готовы к такому сценарию.