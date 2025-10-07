Войти
Минобороны Швейцарии заявило о закупке систем для защиты военной инфраструктуры от БЛА

Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

ЦАМТО, 6 октября. Минобороны Швейцарии усилит защиту военной инфраструктуры от БЛА, для чего осуществит заказ апробированных минувшим летом систем, сообщило военное ведомство в коммюнике.

В Минобороны сообщили, что летом этого года были проведены полевые испытания системы защиты от беспилотников, способной обнаруживать и перехватывать мини-дроны для защиты военной инфраструктуры.

"После испытаний, показавших положительные результаты, армия заказала ее приобретение федеральному ведомству по вооружениям (Armasuisse)", – следует из релиза.

Отмечается, что целью закупок является приобретение ноу-хау, необходимых для надежной защиты войск, инфраструктуры и транспортных средств от разведывательных и ударных мини- и микродронов.

Помимо этого Armasuisse заключила рамочные соглашения с тремя поставщиками на закупку мини-дронов, на что швейцарский парламент одобрил сумму в 108 млн. франков.

"Мини-дроны значительно расширяют возможности армии в области разведки. Они оперативно предоставляют информацию, специфичную для конкретной ситуации, способствуют наблюдению, сбору разведывательной информации и разведке зон боевых действий, а также используются для обучения. После первых систем, приобретенных в 2019 году в экспериментальном порядке, теперь возможно постепенное оснащение других подразделений новейшими технологиями", – цитирует "РИА Новости" сообщение Минобороны Швейцарии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Проекты
БПЛА
