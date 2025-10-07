Глава МИД Эстонии Цахкна: увеличение расходов на оборону ударит по экономике страны

ЦАМТО, 6 октября. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признал, что увеличение расходов на оборону сильно ударит по экономике страны.

"Расходы в 5,4% ВВП на оборону сильно ударят по нам в следующем году. Мы только что закончили обсуждения о бюджете на следующий год. Нам приходится повышать налоги", – цитирует "РИА Новости" заявление главы МИД Эстонии.

В конце сентября правительство Эстонии утвердило бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в размере 4,5% от ВВП, в котором крупнейшей статьей роста расходов стало увеличение затрат на оборону до 5% ВВП, сообщила телерадиокомпания ERR.