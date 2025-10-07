Опыт СВО: венгерская армия закрыла антидроновой сеткой полевой лагерь

Источник изображения: topwar.ru

Активность беспилотников становится всё более высокой в рамках украинского конфликта. Ряд стран выносит для себя уроки из этой ситуации, используя накопленный противоборствующими сторонами военный и военно-технический опыт.

Так, вооружённые силы Венгрии, граничащей с Украиной, используют опыт СВО по защите объектов от БПЛА с помощью антидроновой сетки.

В военно-полевом лагере венгерские военные таким образом защитили стационарные объекты, включая палатки полевого штаба, контейнеры с оружием и т.п. Также сеткой накрыта и центральная «улица» этого военного объекта, чтобы снизить вероятность поражения дронами находящихся (перемещающихся) там единиц военной техники, включая танки и другие боевые бронированные машины.

Обращает на себя внимание тот факт, что сама техника антидроновой защитой в венгерской армии не обеспечена. Нет ни сетки, ни козырьков, ни дополнительной защиты, которую в украинском конфликте принято называть «мангалами».

Безусловно, вероятность того, что такая сетка защитит полевую базу от прямого удара БПЛА низка, однако при падении обломков сбитого дрона она вполне эффективна. Другими словами, ВС Венгрии рассчитывают в первую очередь на свою ПВО, а потом уже и на дополнительную защиту – непосредственно на объекте.