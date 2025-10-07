Войти
Опыт СВО: венгерская армия закрыла антидроновой сеткой полевой лагерь

Источник изображения: topwar.ru

Активность беспилотников становится всё более высокой в рамках украинского конфликта. Ряд стран выносит для себя уроки из этой ситуации, используя накопленный противоборствующими сторонами военный и военно-технический опыт.

Так, вооружённые силы Венгрии, граничащей с Украиной, используют опыт СВО по защите объектов от БПЛА с помощью антидроновой сетки.

В военно-полевом лагере венгерские военные таким образом защитили стационарные объекты, включая палатки полевого штаба, контейнеры с оружием и т.п. Также сеткой накрыта и центральная «улица» этого военного объекта, чтобы снизить вероятность поражения дронами находящихся (перемещающихся) там единиц военной техники, включая танки и другие боевые бронированные машины.

Источник изображения: topwar.ru

Обращает на себя внимание тот факт, что сама техника антидроновой защитой в венгерской армии не обеспечена. Нет ни сетки, ни козырьков, ни дополнительной защиты, которую в украинском конфликте принято называть «мангалами».

Источник изображения: topwar.ru

Безусловно, вероятность того, что такая сетка защитит полевую базу от прямого удара БПЛА низка, однако при падении обломков сбитого дрона она вполне эффективна. Другими словами, ВС Венгрии рассчитывают в первую очередь на свою ПВО, а потом уже и на дополнительную защиту – непосредственно на объекте.

  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Украина
Проекты
БПЛА
