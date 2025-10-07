ОАК передала ВКС России очередную партию Су-34, сообщили в Ростехе

Ростех: ОАК передала ВКС России очередную партию Су-34

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщил "Ростех".

"Объединенная авиастроительная корпорация "Ростеха" в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34", — говорится в сообщении.

В "Ростехе" подчеркнули, что данный тип самолета давно стал лучшим в своем роде и пользуется хорошей репутацией в ВКС.

"Эта машина сочетает высокую маневренность, широкий спектр вооружения и способность эффективно действовать в любых условиях. В ходе применения в зоне СВО он подтвердил статус лучшего в своем классе и остается одним из ключевых элементов боевой авиации России. Мы понимаем высокую востребованность этого самолета в войсках", — заявили в корпорации.

Пилот Су-34, говоря о преимуществах и особенностях данного самолета, отметил его возможность выполнять боевые задачи во всем диапазоне скоростей.

"Данный самолет на СВО зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Мы можем применять средства авиационного поражения как управляемые, так и неуправляемые", — сказал летчик.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что его корпорация выполняет свой долг перед государством и постоянно совершенствует производственные процессы. Он добавил, что это не последняя поставка техники в текущем году.

"Наши сотрудники на заводах постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить необходимые объемы изготовления самолетов под задачи Минобороны России", — заверил Бадеха.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.