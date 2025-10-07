Войти
Hindustan Times: Индия рассматривает закупку у России еще пяти систем С-400

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости . Евгений Одиноков

На неделе пройдет встреча представителей министерства обороны республики с российскими коллегами, сообщило издание

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Индии рассматривает возможность приобретения дополнительных пяти российских систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.

По данным издания, на этой неделе состоится встреча представителей министерства обороны республики с российскими коллегами, чтобы обсудить совместное производство или прямую закупку зенитных ракетных комплексов С-400 с целью укрепления оборонного потенциала Индии.

Сообщается, что еще пять таких систем необходимы Индии для защиты от любых атак на всей береговой линии страны протяженностью более 7 тыс. км и для устранения пробелов в системе ПВО в районе северного командования.

Ожидается, что межправительственная сделка будет одобрена до прибытия президента России Владимира Путина в Индию в начале декабря на ежегодный российско-индийский саммит.

Индия в 2018 году подписала соглашение о покупке пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Первая полученная от России ракетная система "Триумф" была размещена в штате Пенджаб на границе с Пакистаном. После теракта 22 апреля в туристическом городе Пахалгам (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) Нью-Дели 7 мая начал операцию "Синдур", нанеся удары по связанным с террористами целям в Пакистане. В операции была задействована военная техника российского производства, находящаяся на вооружении ВС Индии. Премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди заявил после этого, что система противовоздушной обороны Индии, усиленная в том числе ЗРК С-400, стала определяющей силой в этой операции. Затем он посетил авиабазу Адампур (северо-западный штат Пенджаб), где сфотографировался на фоне С-400. 

