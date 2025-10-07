Запад начал осознавать истинный масштаб российской беспилотной угрозы (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Европа планирует нарастить производство беспилотников

В Европе бушует паника на фоне "российской беспилотной угрозы", пишет Telegraph. ЕС необходимо нарастить производство дронов, но это сложно осуществить, утверждают эксперты. Европа не представляет собой единый оборонный рынок, у разных стран своя промышленная политика, что мешает внедрению общей стратегии.

Мэтт Оливер, Мэтью Филд

Великобритания и остальная Европа не могут ждать, пока Путин снова застанет их врасплох

Примерно в 11:30 9 сентября почти два десятка российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши со стороны Белоруссии. Это чуть не кончилось войной с НАТО.

Эскадрилья беспилотников, минимум четыре из которых были сбиты самолетами ВВС Польши и союзных стран, состояла преимущественно из дешевых беспилотников “Гербера” на основе пресловутых “Гераней”.

Российские официальные лица отрицали, что беспилотники залетели на территорию альянса со злым умыслом, и подчеркнули, что у Москвы не было намерения нападать на Польшу.

Однако вслед за этим инцидентом еще один российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Румынии (эта информация не доказана и не подтверждается Минобороны РФ. — Прим. ИноСМИ). Но еще больше политических лидеров встревожила целая вереница неопознанных беспилотников по всей Европе.

Власти Дании пока не предъявили никаких улик, что замеченные вблизи аэропортов и военных баз беспилотники — дело рук России, однако премьер-министр Метте Фредериксен увязала их с Москвой и призвала к решительным действиям.

За последние недели беспилотники над объектами гражданской инфраструктуры, включая электростанции и аэропорты, засекли и в других странах — Германии, Бельгии, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии и Литве. В четверг вечером аэропорт последним в этом ряду стал аэропорт Мюнхена, временно закрывшийся из-за неопознанных беспилотников.

Европейские правительства подозревают, что Россия таким образом прощупывает оборону НАТО. Также есть опасения, что беспилотники могли быть запущены с танкеров так называемого “теневого флота”, который Владимир Путин собрал в попытке обойти западные санкции против российской нефти.

Французские власти на уходящей неделе ненадолго задержали танкер “Боракай”, установив, что он пересекал Балтику, когда были обнаружены неопознанные беспилотники.

Кроме того, зазвучали призывы создать высокотехнологичную “противодронную стену” для защиты континента от возможных вторжений путинских беспилотников.

На сегодняшний день эти защитные сооружения существуют лишь в зачаточном состоянии, а Великобританию сторожат лишь истребители Королевских ВВС да шесть эсминцев Королевского флота.

По мнению экспертов, чтобы защититься как полагается, Европе придется нарастить военное производство до масштабов, невиданных со времен холодной войны, и определиться с тем, как именно реагировать на тревожную "гибридную войну".

Это, в свою очередь, ставит следующие вопросы: растут ли оборонные бюджеты достаточно быстро, чтобы справиться с этой угрозой, и не увязнут ли ответные действия НАТО в бюрократической волоките?

“Это именно та деятельность, которую можно ожидать от России, и она наносит серьезный ущерб, потому что наши объекты не защищены от такого рода атак”, — заявил представитель министерства обороны Великобритании, пожелавший остаться неназванным.

“Честно говоря, уже невозможно провести четкую грань между “горячей” и “холодной” войной. Потому что признав, что это преднамеренные действия России, мы уже не сможем уйти от вывода, что уже долгое время находимся с ней в гибридном конфликте”, — добавил он.

Атаки камикадзе

На территории огромного завода в Елабуге почти в тысяче километрах к востоку от Москвы рабочие круглосуточно пополняют флот, пожалуй, самых нашумевших российских беспилотников, ставших одним из символов ее новой армии.

Это “Герань” с ее легкоузнаваемой клиновидной формой корпуса. Начиненные взрывчаткой, дроны обрушиваются на Украину целыми роями, сея разрушение.

“Герани” окрашены в черный цвет для ночной маскировки и могут преодолевать расстояния свыше 2 400 километров. При этом каждый месяц из особой экономической зоны “Алабуга” их выпархивает по пять тысяч штук.

В документальном фильме, показанном в этом году по российскому телевидению, утверждалось, что почти все комплектующие — местного производства, что наводит на мысль о том, что Москва не зависит от поставок запчастей из Ирана.

“Приходят бруски алюминия, из них делают двигатели, электронные чипы — из них получается микроэлектроника, из углеволокна и стекловолокна делаются фюзеляжи, — то есть полная локализация”, — похвастался руководитель предприятия Тимур Шагивалеев.

“Герани” разных моделей были в авангарде российского наступления с самого начала спецоперации.

Иногда они используются как дроны-камикадзе, в других же случаях более дешевые варианты из фанеры запускаются для перегрузки и подавления украинской противовоздушной обороны.

По данным Центра стратегических и международных исследований, только в этом году путинские силы обрушили на Украину свыше 37 тысяч ракет.

Вместе с тем за один лишь день 7 сентября было запущено свыше 800 беспилотников — на сегодня это рекорд.

Но и это еще не все. По словам самого Путина, в прошлом году Россия выпустила около 1,5 миллиона беспилотников.

Украина, со своей стороны, тоже штампует беспилотники миллионами. В 2024 году ее с конвейеров сошло свыше двух миллионов аппаратов, а в этом году планируется выпустить все четыре.

Беспрецедентное распространение беспилотников уже вынудило обе стороны оказаться от привычной тактики. По некоторым оценкам, до 80% целей в настоящее время поражается именно беспилотниками.

Эксперты по-прежнему расходятся во мнениях насчет того, насколько серьезными в итоге окажутся последствия. Некоторые считают, что беспилотники — лишь одна из многочисленных технологий в военном арсенале и что танки и другие традиционные платформы отнюдь не устарели.

Бывший командующий британскими объединенными силами и соавтор недавнего обзора стратегической обороны сэр Ричард Бэрронс говорит, что главная причина засилья беспилотников на Украине — нехватка более эффективных вооружений, в частности артиллерийских снарядов и ракет.

“Вообще, беспилотники — не панацея, — говорит он. — Это лишь следствие того, что и у России, и у Украины недостаточно того, чего бы им хотелось, а именно баллистических и крылатых ракет”.

“Ракеты действительно дороги, и производство не поспевает за расходом. Отсюда и возникает ситуация, когда в типичной атаке на Киев запускается 600 беспилотников, но не более 20 баллистических и крылатых ракет — хотя именно они наносят основной ущерб”, — пояснил он.

Однако, нельзя отрицать, что беспилотники изменили ситуацию на поле боя. Например, благодаря начиненным взрывчаткой безэкипажным катерам-камикадзе украинцы лишили российские военные корабли свободы маневра в Черном море. Кроме того, кардинально изменилось и использование танков.

Танки когда-то находились на острие атак, но теперь обе стороны опасаются отправлять их на передовую из-за повального присутствия начиненных взрывчаткой беспилотников с видом от первого лица (FPV). Кроме того, танки теперь укрыты так называемыми “клетками” и дополнительной броней. Примером тому может послужить знаменитый русский “Царь-мангал” (в англоязычной прессе "Черепаха". — Прим. ИноСМИ).

“Чертовски сложная проблема”

Европа уже давно почуяла в легионе российских беспилотников серьезную угрозу, и череда недавних вторжений в воздушное пространство НАТО лишь заострила проблему. Как намекает обширный “теневой флот”, атаки могут осуществляться не только с востока, но и с моря.

На прошлой неделе европейские лидеры собрались в Копенгагене, чтобы обсудить идею “противодронной стены”. Хотя ее точная конфигурация вызывает вопросы, эксперты полагают, что в нее наверняка войдет обширная сеть радаров и датчиков, которые будут обнаруживать низколетящие беспилотники и высылать их координаты для перехвата.

В настоящее время в Европе такой системы не существует, хотя Германия и продвигает панъевропейскую инициативу “Небесный щит”, созданную по образцу и подобию израильского “Железного купола”.

Однако главная проблема — экономическая сторона дела: сбивать российский беспилотник ценой в десятки тысяч долларов ракетой ценой в несколько миллионов крайне расточительно.

Кроме того, Россия наладила настолько масштабный выпуск “Гераней”, что нет никаких гарантий, что Европа в принципе сможет отразить атаку в несколько волн.

Следует учитывать и что гибридная тактика России в ряде случаев затрудняет принятие ответных мер. Власти Дании так и не решились сбивать обнаруженные близ аэропортов беспилотники, чтобы не подвергать опасности гражданских лиц.

“Вообще, мы должны быть в состоянии растереть эти штуки в порошок, — считает представитель Министерства обороны Великобритании. — Но сохраняется целое множество коварных способов помешать работе нашей инфраструктуры — просто потому, что мы живем в очень открытом обществе и не ждем мер военного времени”.

“Так что это чертовски сложная проблема, и решить ее можно, лишь изменив мышление и подход к этим угрозам”.

Защита от беспилотников

Офицер полка ВСУ “Немезида” Владимир Городничий выступил с резким предостережением европейским коллегам, собравшимся во вторник в центре Лондона.

На конференции “Стойкость”, проходившей в казармах Финсбери, он усомнился в том, что Европе по силам отразить массированную атаку российских беспилотников.

На конференции собралось около 200 предпринимателей, инвесторов и военных, чтобы обсудить возможные решения и наращивание производства беспилотников.

Среди выступавших был Торстен Райль, соучредитель европейской компании по производству БПЛА Helsing, которую поддерживает основатель Spotify Даниэль Эк, а также официальные лица из НАТО и Стратегического инвестиционного фонда национальной безопасности при правительстве Великобритании.

Компания Helsing со штаб-квартирой в Германии недавно объявила о планах открыть завод для сборки беспилотников в Плимуте. Ранее она призывала к запуску панъевропейского аналога Манхэттенского проекта, только для разработки и развертывания “автономной массы” на восточном фланге НАТО.

Helsing далеко не единственная из оборонных компаний выдвигает предложения, как создавать и сбивать беспилотники — в отрасль хлынули инвестиции на миллиарды фунтов стерлингов.

Согласно репортажу Dealroom и Resilience Media, в 2025 году европейские оборонные технологические компании уже вложили в это направление рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов.

Для борьбы с дронами рассматриваются дешевые беспилотники-перехватчики, лазеры, усовершенствованные автоматические пушки с “умными” боеприпасами и электромагнитное оружие.

Еще один вариант предложила британская компания Cambridge Aerospace при поддержке миллиардера Эрика Шмидта из Google. Компания разрабатывает сверхдешевую ракету-перехватчик Skyhammer (“Небесный молот”) против беспилотников типа “Герань” и крылатых ракет.

Cambridge Aerospace уже собрала свыше 130 миллионов долларов (96 миллионов фунтов стерлингов) инвестиций. Она разрабатывала свои ракеты с упором на дешевизну и строит производственную линию в Норфолке, чтобы обеспечить надежные каналы поставок.

“Мы нацелены на создание перехватчиков, которые будут достаточно большими, быстрыми и мощными, чтобы сбивать крупные беспилотники, — говорит основатель и исполнительный директор Cambridge Aerospace Стивен Барретт. — Но при этом мы хотим сделать так, чтобы стоимость наших снарядов была на 90% ниже, чем у традиционных ракет противовоздушной обороны”.

“Цель заключается в том, чтобы создать достаточно мощный защитный барьер, чтобы отпугнуть агрессора, — продолжает он. — На что это будет похоже? Количество ракет будет значительно больше, чем все, что у нас было в прошлом: минимум в десять, а то и в сто раз больше — то есть на несколько порядков”.

Тем временем другие фирмы готовят новинки для патрулирования британских вод. Например, компания Kraken Technologies со штаб-квартирой в Портсмуте разработала безэкипажный катер K3 Scout (“Лазутчик”).

Катер развивает максимальную скорость 55 узлов и благодаря модульной нагрузке может использоваться для различных разведывательных задач в радиусе сотен миль. Он также может запускать ракеты или беспилотники.

По словам Kraken, в будущем десятки восьмиметровых катеров смогут создать высокотехнологичный барьер для предупреждения любого российского вторжения.

“Можно будет наладить непрерывное патрулирование: отдельные беспилотники можно будет отключать для дозаправки или техобслуживания, но в итоге будет возможность работать круглосуточно”, — говорит операционный директор Kraken Марк Эксетер.

“Это будет первая линия обороны от всего, что бы ни приближалось к вашей территории, и вы сможете распознавать угрозы и реагировать соответствующим образом”, — пояснил он.

Дальше на запад, в Плимуте, компания Helsing разрабатывает миниатюрные подлодки или подводные планеры, которые смогут залегать в засаде и отслеживать российских нарушителей.

Недорогие устройства используют программное обеспечение на основе искусственного интеллекта под названием Lura, которое может различать типы судов по звуку, улавливая тонкую разницу.

Но Helsing и другие утверждают, что дело не в конкретных возможностях их детищ: реальное преимущество военных компаний новой волны — скорость, с которой они разрабатывают и внедряют новые платформы.

Глава Helsing в Великобритании Нед Бейкер говорит: “Полагаю, нас отличает то, что мы привлекли значительные объемы частного капитала, а это значит, что мы сможем развить эти возможности до определенного уровня гораздо быстрее, чем если бы ждали контактов с правительством”.

Основатели Kraken раньше занимались гонками на моторных лодках. Компания утверждает, что сможет изготовить разведывательное судно менее чем за две недели.

“Мы подошли к этому с совершенно иными задачами, — рассуждает Эксетер. — Главное — готовность вступить в гонку и выиграть ее, и именно так мы подошли к обороне. Мы делаем за несколько дней и недель можем то, на что при других возможностях уходят месяцы и годы”.

Это просто невероятная скорость по сравнению со сроками, привычными для Министерства обороны.

Например, фрегаты Type 26, строящиеся для Королевского флота на верфях в Глазго, были впервые задуманы в 1998 году, контракты с BAE Systems были заключены в 2010 году, а первый груз стали прибыл лишь 2017 году.

Ожидается, что флагман “Глазго” поступит на вооружение не ранее 2028 года — примерно через 30 лет после начала разработки.

Боеготовность или благосостояние?

Подход современных компаний в области беспилотников к исследованиям и разработкам также отличается от привычных оборонных гигантов.

Вместо того чтобы ждать крупного государственного контракта, который подразумевает долгий этап разработки, они делают ставку на то, чтобы предложить военным готовые беспилотники “под ключ” уже после испытаний.

Сэр Ричард Бэрронс также считает, что Министерство обороны должно перестроиться на новые сроки и научиться закупать беспилотники за считанные месяцы вместо нескольких лет, и его рекомендации поддержал министр обороны Джон Хили.

Как пример для подражания он привел целевую группу Министерства обороны Kindred (“Родня”), которая оперативно закупает оборудование для Украины.

Вместе с тем он предупредил, что из-за проволочек с назначением постоянного национального директора по вооружениям (эта новая должность была создана в рамках реформ Хили в области закупок) для более обширного внедрения беспилотников не хватает движущей силы.

Есть также опасения, что объявленное сэром Киром Стармером в этом году увеличение расходов на оборону до 2,5% ВВП начнет ощущаться лишь к 2027 году — как раз когда глава Генштаба пообещал нам полную боеготовность.

“Ускорить процесс закупок оборудования до темпов целевой группы Kindred можно будет, лишь когда у нас будет больше денег”, — рассуждает сэр Ричард.

“Чтобы добиться прогресса при всех сложностях с налогообложением и займами, придется еще больше урезать государственные расходы. Бóльшая часть населения поддерживает увеличение расходов на оборону — но не за счет “социалки””, — пояснил он.

“Таким образом, предстоит напряженная национальная дискуссия о боеготовности против благосостояния”, — предрек он.

Еще одна проблема, по его словам, — это разрыв между тем, что Великобритании необходимо приобрести, и нынешними возможностями оружейников.

Представитель Министерства обороны заявил: “Великобритания вступает в новую эру боеготовности, отмеченную самым значительным долгосрочным увеличением расходов на оборону со времен окончания холодной войны, что помогает нам производить новейшие технологии для наших вооруженных сил, включая беспилотники. Наш стратегический обзор определяет, как нам обезопасить страну от новых угроз во все более грозном мире, — в том числе на фоне ускоренной разработки автономных систем. Выделив четыре миллиарда фунтов стерлингов на развитие передовых в мире технологий, а также создав новый центр беспилотных технологий, мы ускоряем их внедрение в вооруженных силах”.

Теневые мощности

На северо-восточной окраине Бирмингема раскинулся обширный, но невзрачный автомобильный завод Castle Bromwich под управлением Jaguar Land Rover. Сегодня там занимаются изготовлением комплектующих и покраской на заказ.

Но первое впечатление обманчиво: когда-то это было одно из главных звеньев британской военной машины. В годы Второй мировой войны компания Castle Bromwich была крупнейшим в стране производителем самолетов Supermarine Spitfire.

Это был одним из нескольких так называемых “теневых заводов”, которые привлекали частный сектор ради массового выпуска самолетов. В ходе этой кампании целый ряд заводов по всей стране был переоборудован для производства военных кораблей, танков и артиллерийских снарядов.

Современные военные платформы — от истребителя-невидимки F-35 до фрегата Type 26 — слишком сложны и не походят для сборки на коммерческих заводах в тех же масштабах, считают отраслевики. Именно тут на выручку придут беспилотники и оружие для борьбы с ними.

Одна из ключевых идей Стратегического обзора обороны заключается в расширении производства “двойного назначения”, чтобы в условиях кризиса Великобритания могла привлечь частный сектор и как можно скорее переключиться на военную продукцию — по сути, предлагается современная версия теневых заводов Spitfire.

Европейские правительства также пытались убедить оружейников снова начать наращивать мощности, но тщетно.

Многие руководители говорят, что пока еще не ощутили, что обещанные расходы на оборону привели к резкому росту заказов, и не горят желанием брать на себя дополнительные риски.

Однако в последнее время анонсов в этой области все же прибавилось, и компании Tekever, Helsing и американский производитель беспилотников Anduril все заявили о запуске фабрик в Великобритании.

Не все беспилотники будут производиться в больших масштабах. Военные подразделяют их на три категории: “эксклюзивные”, “многоразовые” или “одноразовые”.

Но чтобы все это построить, Великобритании придется увеличить внутреннее производство ключевых технологий, включая аккумуляторы, электродвигатели и силовую электронику — или наладить поставки от надежного союзника.

Как и в случае с теневыми фабриками Spitfire, правительству следует озаботиться тем, как перепрофилировать в условиях кризиса коммерческие каналы поставок для массового производства других товаров — например, автомобилей, утверждает глава британского подразделения Anduril Рич Дрейк.

“Если случится что-то ужасное, мы же больше не будем штамповать “Мини-куперы” на заводе в Каули под Оксфордом, правда? Так что же будет с каналами поставок и как нам задействовать эти возможности?” — риторически спросил Дрейк.

Однако внедрению беспилотников мешают и другие препоны. Британские производители сетуют на обременительную бюрократическую волокиту, которая вынуждает их выезжать для испытаний за границу.

Между тем в европейской военной промышленности как таковой царят разброд и шатание, жалуется исполнительный директор Tekever Рикардо Мендес.

“Проблема номер один — это что, в отличие от США, Европа не представляет собой единый оборонный рынок, — рассуждает он. — У разных стран своя стратегия, промышленная политика и суверенные интересы. Это мешает внедрению единой стратегии”.

Быстрые против медленных

Итак, какой же будет возможная российская атака?

Это, разумеется, трудно предсказать, ведь она может вобрать в себя все что угодно — от залпа из сотен беспилотников типа “Герань” по Восточной Европе до шквала крылатых ракет по Великобритании.

Вопрос не в том, как нам защититься от всего этого оружия. А в том, сможем ли мы предпринять меры и предложить решения достаточно быстро и в достаточных масштабах, чтобы сдержать Путина.

“В нынешних условиях российский залп крылатых ракет просто мгновенно подавит оборону Великобритании, — предупредил один из руководителей оборонного ведомства. — Нам было бы крайне сложно организовать эффективную оборону”.

Таким образом, чтобы предотвратить масштабный конфликт, Великобритания должна оперативно нарастить производство дешевых перехватчиков, способных сбивать ракеты и дроны, а также создать целые армии собственных недорогих беспилотников, чтобы создать оборонительный периметр вокруг страны.

Но на этом тревожном фоне сохраняется риск, что без неотложных мер Путин снова застанет Европу врасплох.

“Будущее решится в противостоянии между быстрыми и медленными”, — говорит Бейкер из Helsing.

“За быстрыми — будущее. Медленные останутся позади”, — заключил он.