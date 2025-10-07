Войти
В КНДР показали улучшенную ПТРК "Огненная птица", испытанную на СВО

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В столице КНДР - Пхеньяне открылась оружейная выставка "Самооборона 2025", где были представлены новейшие образцы военной техники, созданные оборонной промышленностью братской страны.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Одной из них является модернизированная пусковая установка дальнобойного противотанкового комплекса Bulsae-4 ("Огненная птица"- 4). Ранее демонстрировались варианты, созданные на шасси трех- и четырехосных бронетранспортеров северокорейского производства, легком двухосном бронеавтомобиле, а также на платформе пикапа.

Сейчас же представлен бронеавтомобиль неизвестной модели с четырехдверной кабиной, а в кузове находится пусковая установка, предназначенная для запуска шести ракет.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Сообщалось, что такие ПТУР, наводимые при помощи оптоволоконного кабеля, имеют дальность не менее 25000 метров.

Хотя, не исключено, что по опыту применения такого оружия северокорейскими бойцами в ходе отражения агрессии ВСУ в курском приграничье, его уже усовершенствовали.

