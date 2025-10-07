В КНДР показали улучшенную ПТРК "Огненная птица", испытанную на СВО

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В столице КНДР - Пхеньяне открылась оружейная выставка "Самооборона 2025", где были представлены новейшие образцы военной техники, созданные оборонной промышленностью братской страны.

Одной из них является модернизированная пусковая установка дальнобойного противотанкового комплекса Bulsae-4 ("Огненная птица"- 4). Ранее демонстрировались варианты, созданные на шасси трех- и четырехосных бронетранспортеров северокорейского производства, легком двухосном бронеавтомобиле, а также на платформе пикапа.

Сейчас же представлен бронеавтомобиль неизвестной модели с четырехдверной кабиной, а в кузове находится пусковая установка, предназначенная для запуска шести ракет.

Сообщалось, что такие ПТУР, наводимые при помощи оптоволоконного кабеля, имеют дальность не менее 25000 метров.

Хотя, не исключено, что по опыту применения такого оружия северокорейскими бойцами в ходе отражения агрессии ВСУ в курском приграничье, его уже усовершенствовали.