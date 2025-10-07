WP: системы Patriot не справляются с перехватом российских ракет на Украине

Войти
AP Photo/ Sean Murphy
AP Photo/ Sean Murphy.
Источник изображения: © AP Photo/ Sean Murphy

Специалисты из России модернизируют вооружения для обхода этих комплексов, пояснила газета

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Американские зенитные ракетные комплексы Patriot плохо справляются с перехватом российских баллистических ракет. Такую оценку привела 5 октября газета The Washington Post (WP).

По мнению издания, Patriot является единственным имеющимся у ВСУ комплексом, способным "надежно перехватывать российские баллистические ракеты". Но "даже эта система не смогла перехватить ряд недавних атак", подчеркивает WP, объясняя это, в частности, тем, что российские специалисты модернизируют вооружения для "обхода этих систем".

Газета отмечает, что одну систему Patriot недавно передал Украине Израиль, "еще несколько, как ожидается, поступят от европейских партнеров этой осенью". "Но для создания хотя бы подобия воздушного щита над страной потребуются, вероятно, десятки [Patriot]", - отмечает газета.

Как сообщила ранее газета Financial Times (FT), Россия, предположительно, усовершенствовала свои высокоточные ракеты, применяемые при нанесении ударов по объектам военной и военно-промышленной инфраструктуры Украины, в результате чего они стали менее уязвимы для зенитных управляемых ракет комплексов Patriot. По данным газеты, только в течение месяца эффективность перехвата российских ракет "Кинжал" и "Искандер" расчетами украинских Patriot резко снизилась: приблизительно с 37% в августе до всего лишь 6% в сентябре. В результате, как заявили собеседники FT, РФ удалось поразить по меньшей мере четыре предприятия по производству беспилотников, расположенных в окрестностях Киева, причинив им серьезный ущерб.

FT отметила, что американские поставки противоракет для Patriot Киеву замедлились. Количество переданных ей комплексов Украина не раскрывает. Как написала газета, известно о передаче как минимум шести батарейных комплектов системы. Однако за последние недели Норвегия и Германия передали Киеву компоненты по меньшей мере для трех дополнительных батарей. 

