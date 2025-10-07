Войти
Венесуэла защитится советской «Печорой» от десанта США

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia
Венесуэла перебрасывает ЗРК С-125 «Печора» для защиты от десанта США

Венесуэльские военные начали переброску зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-125-2М «Печора-2М» к береговой линии для защиты объектов в случае возможной высадки десанта США. Об этом сообщает Army Recognition.

Издание обратило внимание на снимки очевидцев, демонстрирующие модернизированный советский ЗРК, движущиеся к побережью. Отмечается, что машина комплекса двигалась на запад через город Маракай на севере Венесуэлы по центральному региональному шоссе. Этот коридор соединяет центр страны с карибским побережьем.

«Переброска мобильной системы "земля-воздух" вдоль этой оси указывает на намерение укрепить береговую оборону страны и усилить кольцо обороны вокруг подходов, которые имеют значение в случае любого кризиса или непредвиденных обстоятельств», — пишет издание.

Автор отметил, что этот коридор предоставляет подразделениям ПВО предсказуемый, но короткий путь для развертывания ЗРК в районах, которые будут играть важную роль в возможной высадке США.

Главным отличием экспортной «Печоры-2М» стала мобильность, которую обеспечивает шасси МЗКТ-8021. Также модернизированные комплексы отличаются увеличенной дальностью и способностью работать по нескольким целям.

Ранее в октябре издание TWZ писало, что Пентагон опубликовал снимки истребителей пятого поколения F-35B на авиабазе в Пуэрто-Рико. Она может стать точкой старта для бомбежек расположенной напротив Венесуэлы.

