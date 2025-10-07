Коллективная паническая атака": психология необъяснимых инцидентов с пролетами беспилотников по всей Европе (The Guardian, Великобритания)

Guardian: европейцам повсюду кажутся дроны из-за тревоги и ошибок восприятия

Население Европы охвачено массовой паникой из-за якобы появляющихся в небе дронов, пишет The Guardian. Тревожность и ошибки восприятия приводят к тому, что люди начинают видеть летающие объекты там, где их и близко нет, объясняют специалисты.

Миранда Брайант

Дэниел Боффи (Daniel Boffey)

До сих пор вторжения [БПЛА в воздушное пространство европейских государств] не влекли за собой серьезных физических последствий, но эксперты считают, что такие инциденты могут заставить людей чувствовать себя более уязвимыми.

У многих, кто заметил их в небе, возникает тревожный вопрос: почему? Вегард Раббан четко понимал, что увидел, когда однажды холодным пятничным вечером в конце сентября над его домом и гаражом на западном побережье Норвегии появился странный красный огонек.

Отец троих детей, промышляющий лососем рыбак и пожарный как раз вез своего сына-подростка домой с футбольной тренировки. Из-за странного явления в ясном норвежском небе они невольно застыли на месте.

"Я заметил странный проблеск света между гаражом и домом, там, где его обычно не бывает. Мы с моим мальчиком сразу поняли, что это беспилотник, — объяснил он. — Мы постояли две минуты, всмотрелись и увидели красные огоньки. Я увидел, что это очень большой дрон. Около полутора метров в ширину".

Сам будучи владельцем любительского беспилотника, он был хорошо осведомлен об ограничениях, действующих вблизи его дома, расположенного недалеко от аэропорта Эрланд, ключевой базы НАТО и ВВС Норвегии.

Было необычно видеть, что кто-то запустил беспилотник так поздно вечером. Но только на следующее утро, прочитав о налетах беспилотников на норвежские аэропорты, мужчина призадумался.

Его сыновья занервничали. Он попытался спокойно объяснить. "На данный момент мы далеки от конфликта (на Украине. — Прим. ИноСМИ), но думаю, что кто-то наблюдает за нами и пытается понять, как мы реагируем на беспилотники", — объяснил он.

Раббан говорит, что сам он пока не испытывает страха, но эти инциденты с полетами дронов уже оказали определенное психологическое воздействие на норвежцев. Мужчина считает, что ситуация в Европе может быстро обостриться. "Чем больше людей видят беспилотники, тем больше народа спрашивает, что происходит. Им любопытно".

С тех пор как в сентябре в воздушном пространстве Польши были сбиты три БПЛА, сообщения о появлении беспилотников множились по всей Европе, и из-за некоторых из них пришлось временно закрыть крупные аэропорты.

После закрытия аэропорта Копенгагена премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к нации. "Мы находимся в начале гибридной войны против Европы", — охарактеризовала положение она.

Пролет дронов в непосредственной близости от аэропорта Мюнхена в четверг вынудило управление воздушного движения приостановить работу воздушной гавани, что привело к отмене 17 рейсов и нарушению графика полетов почти 3000 пассажиров.

Но все эти наблюдения — лишь та информация, которая была официально обнародована. The Guardian стало известно, что в конце прошлого года беспилотники начали регулярно появляться в промышленных парках двух крупных энергетических предприятий близ Аувере и Нарвы в восточной Эстонии, недалеко от границы с Россией.

Первые сообщения об этом появились за несколько месяцев до того, как страны Балтии синхронизировали свои электросети с остальной Европой и разорвали связи в этой области с Россией и Белоруссией.

"В этом году мы достоверно зафиксировали 22 случая незарегистрированных полета беспилотников, — делится исполнительный директор Enefit Power Райне Паджо. — Эти инциденты не оказали никакого практического влияния на нашу деятельность. Мы также тесно сотрудничаем и контактируем с эстонской полицией и управлением погранохраны и внимательно следим за ситуацией".

Пока что не удалось подтвердить, что за инцидентами с беспилотниками стоит Кремль. Россия, как и ожидалось, отрицает свою причастность к ситуации. На этой неделе жизнерадостный модератор пленарного заседания форума "Валдай" спросил Владимира Путина, почему российский президент направляет беспилотники над Данией, на что тот рассмеялся. "Больше не буду, — отозвался российский лидер, добавив, что НАТО — это "бумажный тигр".

Наиболее распространенное объяснение сводится к тому, что Москва хочет испытать своих соседей по НАТО. "Провокации происходят регулярно", — отмечает глава пограничных войск Эстонии Эгерт Беличев. — Проверить, что мы предпримем, проверить наш потенциал, проверить реакцию с нашей стороны".

Не стоит также забывать о психологическом воздействии, которое реже принимают во внимание, говорит руководитель Центра беспилотных летательных аппаратов и культуры Кембриджского университета доктор Берил Понг.

Эти инциденты привносят милитаристскую проблематику в относительно благополучную жизнь западных и северных европейцев, ставя их перед вопросом, хотят ли они такого развития событий.

Ранее в этом году в Имперском военном музее была открыта иммерсивная инсталляция "Берегись голубого неба", которая призвана проиллюстрировать опыт наблюдения с беспилотника. Название вдохновлено словами 13-летнего мальчика, свидетельствовавшего перед американскими парламентариями о психологическом воздействии жизни под дронами в Пакистане. "Я больше не люблю голубое небо... на самом деле, теперь мне больше по душе, когда оно серого цвета. Беспилотники не летают, когда небо серое", — пояснил он.

Понг отметила, что большая часть научных исследований применения дронов сосредоточена на ударах и массовых убийствах, а не на пагубном воздействии на тех, над кем они пролетают.

Эксперт добавила: "Думаю, что вторжения дронов в воздушное пространство — это такой способ напугать и спровоцировать. Таким образом, беспилотники действуют как бы в серой зоне, где они заявляют о своем присутствии, своих возможностях, показывают, что вы уязвимы, но они еще не перешли к той полномасштабной агрессии, которую мы наблюдаем на Украине и России".

"В их поведении содержится намек и предположение. Мы пока не знаем, Россия ли стоит за ними; у нас есть какие-то ощущения на уровне интуиции, что это Москва, но всё равно не стоит забывать о принципе правдоподобного отрицания ответственности… Ведь непонятно, каковы мотивы этих дронов, так? У них может быть какая-то благая цель, а может, знаете ли, оказаться и так, что они положат конец вашей жизни, прямо здесь и сейчас".

Доктор Ричард Картер, работавший с Понг в рамках этого проекта, отметил, что с тех времен, как человечество перенесло часть боевых действий в воздух, одним из последствий этого решения стало "превращение мирного неба в источник постоянной угрозы".

Он пояснил: "[Пролеты беспилотников], безусловно, имеют значение в плане изучения того, какие шаги могут предпринять в ответ операторы служб безопасности, но также и как способ посеять сумятицу в повседневной жизни, изменить восприятие людьми их ежедневной рутины, когда они внезапно видят, что им угрожают неизвестные объекты".

По словам старшего преподавателя кафедры психологической медицины Оклендского университета доктора Роберта Бартоломью, залеты дронов в Скандинавию также имеют исторический контекст.

"Говорят, что история не повторяется, а рифмуется, и то, что мы сейчас наблюдаем над Северной Европой, — это как раз такое рифмование истории, — заявил эксперт. — В этом регионе существует давняя традиция слухов про НЛО, виновником которых, как считалось, была либо Россия, либо бывший Советский Союз".

В 1930-е годы панику вызывали "самолеты-призраки", которые, как считалось, были вражескими советскими самолетами, выполнявшими разведывательные задания в качестве прелюдии к возможному вторжению.

"Многие из сообщений, поступавших в те времена, соответствовали движениям известных астрономических объектов, например Венеры, находившейся низко над горизонтом, — пояснил Бартоломью. — Ни один самолет того времени не мог оставаться в воздухе настолько долго, как наблюдалось во время тех инцидентов. Перенесемся в 1946 год — тогда страны Северной Европы были охвачены паникой из-за массовых случаев, когда жители становились свидетелями появления ракет-призраков".

После Второй мировой войны советские войска взяли под контроль бывший центр нацистского ракетостроения Пенемюнде. Вышеуказанные инциденты приписывали СССР, который, как считали многие, намеренно запускал ракеты, чтобы запугать соседние страны.

"Теперь мы знаем, что взлет "призрачной ракеты" совпадал с редким сочетанием двух событий: пролетом геомагнитных комет и необычно высокой солнечной активностью, что вместе вызывало множество впечатляющих полярных сияний и усиливало видимость метеоров, проносящихся по небу", — заключил Бартоломью.

"Затем мы переносимся в 1970 и 1980 годы, когда появлялись сообщения о неопознанных подводных объектах, которые, как тогда полагали, были советскими подводными лодками. Однако такие события регистрировались буквально повсеместно, и подавляющее большинство из них никак не могли быть советскими подводными лодками — сообщений было слишком много; люди замечали их повсюду".

Появления беспилотников в 2025 году нельзя назвать плодом чьего-либо воображения, но Бартоломью считает, что они происходят на фоне "идеального шторма" геополитической напряженности, вызванного российско-украинским конфликтом и опасениями по поводу непредсказуемости давнего союзника по НАТО — Соединенных Штатов в период второго президентского срока Дональда Трампа.

"Внезапно многие европейские страны, в том числе Дания, почувствовали себя более уязвимыми, чем когда-либо в последние годы", — подытожил эксперт. "В этой атмосфере мы наблюдаем приступ коллективной тревоги, когда небо выступает социальным барометром времени, движимым ошибочностью человеческого восприятия и страхом. Уже наступила осень, дни становятся короче, а значит, в сутках стало больше темных часов, что не следует недооценивать, поскольку это усугубляет неопределенность… что негативно сказывается на людях, страдающих тревожным расстройством".