Раздор полетов: как будет выглядеть европейская «стена дронов»

И способны ли страны НАТО реализовать этот амбициозный оборонный проект

В европейской части НАТО активно обсуждается инициатива под названием «стена дронов», которую планируют реализовать на восточных рубежах блока. Более того, Эстония, не дожидаясь общеевропейского консенсуса, уже объявила о «начале воплощения» своей части проекта. Что же за «стену» планируют построить натовские стратегии, как она будет работать и получится ли у европейцев реализовать амбициозный проект — в материале «Известий».

В ожидании беспилотников

Первое предложение по созданию единой системы отслеживания активности в воздухе на границах НАТО было выдвинуто странами Балтии еще весной 2024 года. И тут же было отклонено финансистами европейского сообщества. Но после обнаружения над Польшей неопознанных беспилотников в сентябре 2025 года про идею создания общеевропейской «стены дронов» вспомнили снова и вполне ожидаемо подняли на щит.

Если верить сообщениям из Европы, этот проект предполагает создание эшелонированной системы обнаружения и перехвата любых беспилотных летательных аппаратов: дронов, крылатых ракет, квадрокоптеров и других.

По задумке авторов, «стена» должна появиться на восточном фланге НАТО от Балтийского до Черного морей и пройти по территории стран Балтии, Финляндии, Польши, Словакии и Румынии. Основными акционерами проекта являются как раз страны Балтии, Польша и Финляндия — именно они чаще остальных заявляют о своей потенциальной незащищенности перед мифическим российским вторжением, которое, по утверждениям инициаторов проекта, начнется с атаки дронов.

Движителем идеи стала Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, проект должен быть реализован на континенте в сотрудничестве НАТО и Украины. И в том числе, конечно, с использованием украинского опыта по борьбе с дронами.

Венгрия против

Издание Politico пишет, что если в Прибалтике и Польше идею сомнению не подвергают, то страны, более далекие от России, задают вопросы о целесообразности проекта.

Например, Венгрия категорично заявила о своем отказе от участия в проекте и в принципе не планирует тратить на него средства и ресурсы. Канцлер Германии Фридрих Мерц также выступил резко против идеи финансирования «стены дронов» из европейских фондов. Италия и Франция настороженно отнеслись к проекту.

Вообще, интересно, как в Европе планируют создать что-то совместными усилиями при столь разных позициях стран — участниц ЕС?

Три элемента

Итак, из чего же будет состоять пресловутая «стена дронов»? Судя по всему, в ее состав должны войти три основных компонента: средства обнаружения, центры обработки информации и средства поражения дронов. В принципе это логично — современная система ПВО Польши, например, показала полную несостоятельность перед лицом тихоходных и малоразмерных целей типа БПЛА. Следовательно, границы большинства стран, как оказалось, прозрачны для подобного вторжения. А значит, нужно усиливать и радарное поле, и создавать системы обнаружения, которые основаны на других принципах — например, на акустическом обнаружении работающих двигателей тихоходных «дронов-мопедов». В дополнение к обнаружению потребуется и создание систем оповещения, которые позволяют доносить информацию до центров обработки информации и выработки целеуказания.

Это уже второй компонент — центры сбора и обработки информации. В принципе такие системы мало отличаются от командных пунктов противовоздушной обороны, но, вероятно, в странах — участницах программы протяженных систем сплошной ПВО никто ранее не создавал.

Теперь инициаторам проекта придется создать и провести интеграцию таких центров с новыми системами обнаружения «мопедов», квадрокоптеров и других аппаратов. Технически задача реализуемая, но она потребует и политической воли, и немалого финансирования.

А вот с третьим компонентом — собственно, уничтожением или подавлением дронов — всё очень непросто. Борьба с дронами сегодня является одной из самых актуальных задач для военных всех стран. Проблема тут и в том, что средства поражения БПЛА, которыми располагают современные вооруженные силы, чаще всего в десятки раз дороже самих дронов. Кроме того, есть и вопрос наведения современных систем поражения на малоразмерный и тихоходный аппарат — ракеты могут просто промахиваться на высокой скорости, а радиолокационные взрыватели могут не срабатывать при промахе из-за малых размеров цели.

Можно, конечно, гоняться за дронами и на вертолетах, но тогда надо размещать вдоль границ специальные подразделения с большим количеством винтокрылых машин, а это никак не входит в планы вооруженных сил стран НАТО. Поэтому идут опытно-конструкторские работы по нахождению универсальных систем поражения для уничтожения дронов — малогабаритных и недорогих ракет, дробовиков, систем с электромагнитным воздействием, лазерных систем и т.д.

Разрушители стен

Насколько такая система будет эффективной и способна ли она решить поставленную задачу — оградить Европу от возможной атаки дронов, — большой вопрос. Если предположить участие в прорыве «стены» современных вооруженных сил, то работать будут и системы РЭБ, и различные средства огневого поражения. В том числе такие, против которых никакая «стена дронов» не поможет. Например, баллистические ракеты. Причем удары будут вестись по узловым командным центрам, после чего вся «стена» ожидаемо рухнет. Но до того момента в работах по созданию «стены» для западного военно-промышленного комплекса (ВПК) остается практически неограниченный простор.

Это, кажется, и есть основной интересант. Неудивительно, что концерны ВПК отнеслись к программе с большим энтузиазмом. И, конечно, готовы принять в ней самое активное участие.

Отдельные «передовики» уже приступили к работам. Так, Эстония к концу 2027 года планирует развернуть свою часть системы, а первые комплексы для обнаружения и борьбы с дронами планирует начать вводить в строй уже в следующем году, это пообещал премьер-министр этой страны Кристен Михал.

Конечно, «стена дронов» гармонично ложится в современную концепцию общеевропейской обороны — защита от культивируемой на Западе «русской угрозы» и контроль восточных границ, поддержка Украины как передового форпоста, обновление ПВО и создание космических войск.

А если кому-то в ЕС идея «стены» не нравится, то сообщения о неких дронах могут прийти из Германии, Франции, Дании и других стран, и «несогласные» радостно подключатся к новому общеевропейскому проекту. Не зря же неопознанные беспилотники с такой регулярностью появляются в небе над Европой.

Дмитрий Корнев