ТАСС

В ВСУ признали трудности при противодействии ракетам РФ системами Patriot

637
0
0
Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Стало труднее работать по целям, которые летят по квазибаллистической траектории, заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что сталкиваются с трудностями при попытках противодействия российским баллистическим ракетам с помощью имеющихся у украинской стороны американских систем ПВО Patriot ("Пэтриот"). Таким образом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал недавнюю публикацию об этом британской газеты Financial Times (FT).

"Вы спрашивали о том, что противник что-то модернизирует, я понимаю, откуда эти вопросы идут, потому что мне звонят СМИ, спрашивают, это Financial Times, про модернизацию баллистики. Тема не новая, уже полгода назад поднималась", - сказал Игнат в эфире украинского телемарафона. "Действительно, стало труднее работать по целям, которые летят по квазибаллистической траектории, осуществляют колебания при заходе на цель, то есть по баллистическим ракетам. Это осложняет работу Patriot, потому что система работает в автоматическом режиме по баллистике, и становится труднее высчитать точку, в которой противоракета столкнется или приблизится к ракете противника. В этом сложность", - пояснил представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат добавил, что другая проблема при противодействии российским ракетам заключается в недостаточном количестве систем "Пэтриот", которые имеются в распоряжении ВСУ. "Если баллистика может заходить с разных направлений, выявление одной системой невозможно, нужно иметь несколько систем", - заявил он.

Ранее Financial Times сообщила, что Россия, предположительно, усовершенствовала свои высокоточные ракеты, применяемые при нанесении ударов по объектам военной и военно-промышленной инфраструктуры Украины, в результате чего они стали менее уязвимы для зенитных управляемых ракет (ЗУР) комплексов "Пэтриот". По данным газеты, только в течение месяца эффективность перехвата российских ракет "Кинжал" и "Искандер" расчетами украинских "Пэтриотов" резко снизилась: приблизительно с 37% в августе до всего лишь 6% в сентябре. В результате, как заявили собеседники FT, РФ удалось поразить по меньшей мере четыре предприятия по производству беспилотников, расположенных в окрестностях Киева, причинив им серьезный ущерб.

FT отметила, что американские поставки противоракет для "Пэтриотов" Киеву замедлились. Количество переданных ей комплексов Украина не раскрывает. Как написала газета, известно о передаче как минимум шести батарейных комплектов системы. Однако за последние недели Норвегия и Германия передали Киеву компоненты по меньшей мере для трех дополнительных батарей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Проекты
БПЛА
