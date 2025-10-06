Промышленность тяжело переходит на российский софт. Но у судостроения есть успехи

Лишь половина российских промышленных компаний перешла на отечественное программное обеспечение. В судостроительной отрасли ситуация более радужная, хотя и здесь есть ряд серьезных проблем.

На выставке и конференции «Нева 2025», которая прошла с 23 по 26 сентября в Петербурге, обсуждался и переход российских судостроительных предприятий на отечественный софт. Это трудоемкий процесс, связанный с многочисленными сложностями. Однако Mashnews выяснил, что переход на российское ПО в судостроении протекает чуть лучше, нежели в других отраслях.

Работа идет уже год

О начале перехода судостроительной отрасли на российское ПО ГК «СиСофт» объявила в сентябре 2024 года. Тогда на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила цифровую модель судна, которая была разработана на базе программного продукта Model Studio CS от российской компании «СиСофт Разработка» (входит в ГК «СиСофт»). Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал руководство ОСК и поблагодарил за своевременный выбор разработчика по САПР-проектированию.

Генеральный директор ОСК Андрей Пучков на пленарной сессии ЦИПР рассказал о результатах работы индустриального центра компетенций «Судостроение», который занимается разработкой «тяжелых» судостроительных систем автоматизированного проектирования (САПР). В 2024 году было необходимо найти компанию, способную создать цифровую модель или конвертировать ее из иностранного ПО, уточнил Пучков. В итоге разработчика нашли, а его главным достижением стало преобразование цифровой модели судна из британского программного обеспечения Aveva в российский продукт. Модель содержит 5 млн элементов и позволяет сохранять сложные многоуровневые связи.

В январе 2025 года ОСК сообщила, что вместе с АО «СиСофт Разработка» успешно завершила этап «Эскизный проект» особо значимого проекта «Доработка и внедрение отечественной судостроительной САПР тяжелого класса как среды проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства».

ОСК взялось за очень серьезную масштабную задачу, отметил в ходе сессии «Цифровизация и САПР в российском судостроении» на выставке «Нева 2025» директор по работе с ключевыми заказчиками АО «СиСофт Разработка» Вадим Антонов.

«И при этом есть усложняющие факторы, поскольку все это делается в условиях реального производства, модернизации производственных активов, стратегического изменения принципов управления корпорацией. Плюс ко всему речь идет об увеличении заданий на выпуск продукции. Те задачи, которые стоят перед ОСК и которые мы будем помогать реализовать, — серьезные и амбициозные. И при этом мы как вендор говорим: никому не нужен проект ради проекта. Всегда реализуется какая-то целевая задача. В данном случае — повышение эффективности деятельности корпорации», — подчеркнул Антонов.

Единый формат данных

В октябре 2024 года Mashnews сообщил, что Российский морской регистр судоходства рассматривает возможность перехода отечественного судостроения на единый цифровой формат проектирования судов и обмена информацией на всем жизненном цикле судна. Отрасль уже перешла на проектирование в 3D и важно организовать обмен 3D-моделями и метаданными в удобном, безопасном и универсальном формате на всем жизненном цикле судна и с учетом возможных с ним изменений — вплоть до утилизации. При этом важно учитывать международный опыт, поэтому в приоритете рассматривается формат .ocx.

Формат .oxc — это конфигурационный контейнер закрытой экосистемы Aveva Marine, объяснил Mashnews в ходе выставки «Нева 2025» доцент Уфимского университета науки и технологий, к.т.н. Виталий Котельников. Он был абсолютным лидером на мировом рынке гражданского судостроения, что исторически и объясняет его «международный» статус. Проекты создавались в разных системах и форматах, но .oxc — один из самых распространенных.

«В результате, когда верфи и проектные бюро обменивались данными, они по умолчанию подразумевали работу в среде Tribon/Aveva. Файл .oxc (и другие файлы этой системы) стал тем самым «языком», на котором говорила индустрия. Он «международный» не потому, что его утвердил какой-то комитет по стандартизации (как, например, STEP — стандарт обмена моделью данных изделия), а потому, что его использовало международное сообщество судостроителей», — отметил Котельников.

Ситуация коренным образом изменилась с переходом отрасли на российские САПР. Современная стратегия предполагает отказ от монолитных систем в пользу экосистемы лучших решений. Ключевым принципом стала интероперабельность на основе открытых стандартов, а не единый проприетарный формат хранения. Эту роль единого языка обмена выполняет международный стандарт STEP (AP218/215) или новый Российский стандарт.

«Однако острой проблемой остается качественная конвертация данных из старых систем, таких как Aveva Marine, Foran, Cadmatic, Tribon. Конвертация проектов часто приводит к потере семантики и параметрических связей. Другой вызов — обеспечение полной интероперабельности между российскими САПР через STEP. Разная реализация стандарта может приводить к созданию «глухой» геометрии при импорте», — добавил Котельников.

Таким образом, сейчас отрасль решает задачу перехода от изолированных данных к хранению цифровых моделей, проектной документации и ее сквозному управлению. Успех зависит от развития единых стандартов и надежных конвертеров.

Половина софта все равно иностранная

ИТ-отрасль выросла за пять лет в два раза, отмечал со ссылкой на Михаила Мишустина на конференции «BIM на практике» 19 сентября в Петербурге руководитель направления ТИМ АО «СиСофт Девелопмент» (ГК «СиСофт») Александр Коростылев. Процесс импортозамещения в стране запущен, в ИТ зафиксирован рост числа отечественных решений в три с половиной раза, добавил он. По словам Коростылева, речь идет о совокупном росте — услугах, продуктах, работах.

«В системах проектирования сейчас доля российских решений составляет 51%. Это очень похоже на правду. Даже по сегодняшней конференции видно: представители РЖД ссылались и на Model Studio, и на nanoCAD, и на Renga. Мы гордимся, что в компании РЖД применяют наши решения. Но при этом есть еще вторая половина (49%), где по-прежнему иностранные САПР-решения используются», — подчеркнул Коростылев.

Причины нежелания российских компаний переходить на отечественный софт вполне объективные, добавил Коростылев. Когда-то они купили иностранный софт, внедрили его, потратили деньги. А сейчас средств на покупку российского софта нет. Компании часто даже приходится идти на определенные уступки заказчикам, уточнил Коростылев.

«На текущий момент примерно 70-80% наших внедрений сосредоточено в промышленных отраслях. Где-то около 15% — это гражданские задачи, и около 10% приходится на задачи по судостроению, которые у нас недавно появились», — резюмировал Коростылев.

