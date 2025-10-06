ОДКБ: События в регионе

Обстановка в зоне ответственности ОДКБ с 26 сентября по 3 октября характеризуется новым витком напряженности на Европейском ТВД с активизацией т.н. оборонных инициатив ЕС и НАТО, а также ростом кибер- и гибридных атак, координируемых западными спецслужбами.

Обострение конфликта между США и Ираном вызывает тревогу в регионе: возможная эскалация может затронуть Центральную Азию как буферную зону. В целом, регион сохраняет внутреннюю стабильность, но усиливает оборонную готовность.

Центрально-азиатский регион остаётся ареной мягкой силы и конкуренции влияний: НКО и НПО продвигают реформы и гуманитарные ценности, а иностранные корпорации – инфраструктурные и энергетические интересы.

Армения

Пашинян провёл встречу с Алиевым на саммите ЕПС, где было заявлено о парафинировании мирного соглашения с Азербайджаном.

На этом фоне премьер сделал очередной выпад в сторону ОДКБ, заявив о несостоятельности системы безопасности, а также обсудил перспективы расширения сотрудничества Армения-ЕС с руководством Союза.

Глава МИД обсудил развитие сотрудничества с коллегой из Украины, кроме того Мирзоян отметил конфронтацию со стороны Баку в отношении Зангезурского коридора.

Команда Службы таможенной и пограничной охраны США начнет работу с пограничными силами Армении.

Казахстан

Завершились специальные учения сил оперативного реагирования ОДКБ по отработке действий по борьбе с терроризмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью «Кобальт-2025».

Продолжается цифровизация ВС, включая внедрение ИИ-решений в логистику и управление, усиливается система ПВО и кибербезопасности, особенно в приграничье.

В стране отмечается резкий скачок инфляции и сохраняется напряжённость вокруг статуса русского языка в регионах.

Киргизия

На фоне нестабильности в Афганистане и усиления наркоторговли, республика усилила режим работы пунктов пропуска на южной границе.

Парламентарии приняли решение о самороспуске, Кыргызстан в этот период столкнулся с серьёзными коррупционными вызовами, особенно в сфере госуслуг, таможни и приватизации.

Между тем, в правительстве обсуждались поправки к законам о НКО, направленные на упрощение регистрации и доступ к грантам.

Россия

Москва активно участвовала в дипломатических и военных инициативах ОДКБ и СНГ, подчёркивая свою роль в формировании региональной безопасности и поддержании стратегического диалога. Основной акцент был сделан на многополярность, борьбу с угрозами и укрепление союзных структур.

Состоялось заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ, в ходе которого отмечена важность технической совместимости и оперативного реагирования.

Таджикистан

Сохраняется напряжённость вокруг правового регулирования НПО: обсуждается законопроект, который может существенно ограничить их доступ к финансированию, особенно из-за рубежа.

В правительстве обсуждались вопросы инфраструктурной поддержки военных объектов в сельских зонах, в республике проходит осенний призыв на военную службу, продолжается усиление охраны границы с Афганистаном.

Власти обсудили с представителями «Росатома» рекультивацию территорий, пострадавших от добычи урана.

МИД отверг возможность вступления Таджикистана в ЕАЭС.