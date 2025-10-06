Что случится, если НАТО начнет сбивать российские самолеты над Балтийским морем? (El Periodico, Испания)

El Periodico: сбитие российских самолетов странами НАТО не приведет к конфликту

Сбитый самолет не станет поводом для конфликта, пишет El Periodico. Уничтожать российские истребители, якобы пересекающие воздушную границу стран НАТО, не только можно, но и нужно, заявляет автор. Дескать, это пойдет лишь на пользу двусторонним отношениям.

Марк Мархинедас

Тогда нам казалось, что мир вот-вот остановится. 24 ноября 2015 года, в 9:30 утра два российских самолета вылетели из сирийской военной базы в Латакии на боевое задание в рамках поддержки политического режима Башара Асада, который попросил помощи у Москвы. Истребители несанкционированно пересекли турецкую границу и в течение 17 секунд углубились на три километра в воздушное пространство страны, несмотря на предупреждения по радиосвязи (по заявлению Минобороны России, самолет все время полета находился исключительно над территорией Сирии. — Прим. ИноСМИ). Посланные следом два F-16 по приказу из Анкары открыли огонь, сбив один из самолетов, второму удалось скрыться.

Пилоты подбитого истребителя катапультировались, но один из них был убит туркменской группировкой повстанцев уже на земле после того, как приземлился с парашютом. Другого летчика спас совместный отряд спецназа, состоявший из российских и сирийских солдат, который вовремя подоспел на помощь.

В тот же день Турция созвала срочную встречу послов из стран-участниц НАТО. Российские и турецкие официальные лица успели обменяться взаимными обвинениями и даже открытыми военными угрозами. Однако, несмотря на громкие заявления властей каждой из сторон и продолжающееся кровопролитие в Сирии, обе страны официально заключили мирное соглашение. Это произошло после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спустя несколько месяцев, в июне 2016 года, направил Кремлю послание с извинениями и готовностью "к любым инициативам, которые помогут облегчить боль и возместить нанесенный стране ущерб".

Инцидент десятилетней давности, когда НАТО впервые за 50 лет сбила российский самолет, снова стал как никогда актуальным на фоне дискуссии, что прямо сейчас разгорается в североатлантических странах. Активные представители альянса призывают к решительным мерам в ответ на дерзкие выходки российской армии, которая нарушила воздушное пространство нескольких стран (информация бездоказательна и опровергается российским Минобороны. — Прим. ИноСМИ). Общественные деятели, политические лидеры и эксперты разных мастей уже в открытую рассуждают о том, что русские самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство любой страны-участницы альянса, могли бы стать законной целью для сбития.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне признал, что структуры ВВС, отвечающие за безопасность над акваторией Балтийского моря, могут трансформироваться из сугубо полицейских сил в крупную оборонительную армию. Однако военный добавил, что это "всего лишь один из вероятных сценариев развития событий" и "пока преждевременно" говорить о конкретных действиях.

Многочисленные инциденты

Накануне саммита Европейского политического сообщества, который прошел в первых числах октября, мировые новости бурлили от многочисленных нарушений воздушного пространства стран-участниц альянса. Так, польские власти отчитались, что сбили около дюжины российских беспилотников, часть из которых, предположительно, направлялась в сторону американской авиабазы в городе Ласк, где развернуты современные истребители F-35 (принадлежность беспилотников России не доказана. — Прим. ИноСМИ). Румыния и Норвегия также сообщили о частых вторжениях в их воздушное пространство, хотя не настолько серьезных.

Самым же тревожным сообщением по данной теме считается осенний инцидент, произошедший в небе над Эстонией. Как заявили местные власти, 19 сентября 2025 года три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны и в течение 12 минут кружили над островом в Финском заливе, после чего патрульные самолеты НАТО вынуждены были выпроводить их вплоть до российской границы (по сообщению Минобороны, самолеты не нарушали воздушную границу Эстонии. — Прим. ИноСМИ). "Все инциденты можно считать недавними, их расследование активно ведется <...> Слишком рано говорить о результатах", — написал адмирал Драгоне, комментируя вероятный сценарий агрессивного ответа альянса на действия Москвы.

Многие военные эксперты убеждены: один сбитый самолет не станет поводом для открытого вооруженного конфликта, а наоборот, поможет странам провести красные линии, чтобы каждый нарушитель понимал границы чужого государства. В качестве примера приводят количество самолетов, сбитое системами ПВО в период Второй мировой войны. Период холодной войны, наоборот, не разжег ни одного глобального кровопролития между мировыми державами, а наоборот: США и Советский Союз научились придерживаться безопасных и осторожных позиций.

"В коллективной памяти осталось ощущение, что само понятие холодной войны мы отдали на аутсорс странам, которые теперь называются Глобальным Югом, а ведущие державы избегают прямой конфронтации. Однако реальность совсем другая", — пишет в авторской колонке для The Guardian профессор Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса Сергей Радченко.

Международное право

Рассуждая над собственными тезисами, Радченко напоминает, как в течение 1950-х годов Советский Союз дважды сбивал американские самолеты над акваториями Балтийского и Чёрного морей. В том же десятилетии, во время Корейской войны, в азиатском небе "минимум несколько раз" сталкивались пилоты СССР и США, причем погибшие были уже с обеих сторон. Наконец, профессор вспомнил о наиболее напряженном эпизоде холодной войны, когда в 1960 году над Свердловском (Екатеринбургом) сбили самолет-разведчик U-2, снимавший местоположение шахтного базирования советских баллистических ракет большой дальности.

"С американской стороны на тот момент не последовало никаких актов возмездия за уничтоженный самолет. Тогдашний президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр признал существование государственной программы авиационного шпионажа и приказал временно приостановить любую разведку над территорией СССР, поскольку это оказалось слишком рискованной затеей", — пишет в своей статье Радченко.

С точки зрения международного права, любая реакция страны на нарушение воздушного пространства накладывает определенные обязательства. Политолог Юрай Майчин в недавней публикации напоминает, что, согласно Статье 52 Устава ООН, ни одно государство не имеет право "автоматически" открывать огонь по воздушным транспортным средствам. Такие действия разрешены только в случае ответных мер противовоздушной обороны, если страна подверглась прямому вооруженному удару.

В такой ситуации, продолжает политолог, инцидент с беспилотниками над территорией Польши выглядит гораздо опаснее, чем попытка прямого нападения на страну НАТО. Дело в том, что дроны прилетели со стороны Украины, где сейчас бушует активная фаза боевых действий, а у польских властей на момент происшествия не было никакой информации, с боезарядом ли эти БПЛА или "пустышки". В случае с Эстонией длительный пролет над акваторией Балтийского моря действительно можно рассматривать как нарушение суверенитета страны, однако с точки зрения тех же актов международного права он аналогично не являлся актом военной агрессии.