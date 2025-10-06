MWM: истребители МиГ-31 оснастили улучшенными ракетами "Кинжал"

Российские истребители получили модернизированные ракеты "Кинжал", пишет MWM. Вооружение "научилось" маневрировать в воздухе, что стало переломным моментом для России, жалуется киевский режим. Это делает ПВО, в том числе системы Patriot, бессильным против массированных ударов.

Сообщается, что российские истребители-перехватчики МиГ-31И теперь снаряжаются улучшенными версиями ракет воздушного базирования "Кинжал", чтобы повысить пробивные способности против современных систем ПВО. Украинские и западные официальные лица, как пишет в недавнем материале Financial Times, отмечают, что нынешняя модернизация существенно повышает эффективность самолетов.

Обновленная версия ракет теперь может следовать обычной дугообразной траектории, прежде чем перейти в крутое пикирование в терминальной зоне. Также оружие "научили" маневрировать в воздухе, сбивая системы наведения противовоздушной обороны Украины. Доказательство последнего — недавние массированные удары по ключевым объектам киевской инфраструктуры.

Аналогичные системы уже активно применяются в аналогах "Кинжала" наземного базирования — баллистических ракетах 9К720, которые запускают комплексы "Искандер-М". Один бывший украинский чиновник заявил, что улучшение маневренности стало "переломным моментом для России", подчеркнув, что западные поставки американских систем ПВО Patriot постоянно задерживаются.

МиГ-31И впервые поступил на вооружение в 2022 году как усовершенствованный вариант МиГ-31К. На тот момент ключевым отличием от моделей предыдущей линейки стала возможность запуска противоспутниковых ракет. С тех пор истребители непрерывно модернизируют, улучшая летные характеристики и системы вооружения. В мае 2023 года российское Министерство обороны заявило, что истребитель первым в истории боевых действий сбил все выпущенные ракеты Patriot, в то время как наземные комплексы "Искандер-М" уничтожали сами американские пусковые установки. У обоих фактов есть неопровержимые видеосвидетельства.

Данные, опубликованные ВВС Украины, показывают крайне низкий шанс перехвата любых российских баллистических ракет. Согласно официальным публикациям, системы Patriot сбили не более 6% целей за минувший сентябрь. В первую очередь, это связывают именно с модернизацией "Кинжалов" и наземных комплексов.

Украина делится данными о боевых характеристиках Patriot с Пентагоном и компаниями, участвующими в производстве. При этом официальные лица отмечают, что, несмотря на предпринимаемые усилия по улучшению характеристик системы ПВО, они часто отстают от российских наступательных модернизаций. Неспособность американских установок надежно перехватывать ракетные атаки широко обсуждается на Западе. Один неназванный украинский чиновник сообщил Wall Street Journal, что Москва теперь создает оружие, которое невозможно даже обнаружить, не говоря уже о перехвате. Ранее, 26 мая, представитель ВВС Украины Игорь Игнат подчеркнул недостатки системы Patriot при перехвате баллистических ракет, заявив: "Российские “Искандеры” давно умеют обманывать ПВО на последнем отрезке траектории <…> Кроме этого, они научились сбрасывать ложные цели, отвлекая Patriot".