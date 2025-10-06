Войти
Скандинавы сметают консервированную скумбрию и портативные радиостанции. Почему? А все из-за беспилотников (The New York Times, США)

Молодое скопление галактик Abell 2151 в созвездии Геркулеса
Источник изображения: © ESO/INAF-VST/OmegaCAM/A. Fujii/Digitized Sky Survey 2

NYT: датчане уверены, что их страна не справится с налетами беспилотников

Скандинавия парализована страхом: жители видят беспилотники повсюду, пишет NYT. Более того, с прилавков пропадают консервы, а спрос на сухие пайки подскочил на 400%. Датчане считают, что оборона страны хромает, а власти не спешат опровергать подобные заявления.

Джеффри Геттлман (Jeffrey Gettleman), Майя Текели (Maya Tekeli) , Амелия Ниренберг (Amelia Nierenberg), Линси Чател (Lynsey Chutel)

Датская общественность встревожена волной таинственных беспилотников, которые высветили уязвимость страны.

Как-то вечером на прошлой неделе датский фотограф Хенрик Абильгор вышел на крыльцо своего дома покурить. Он живет в Вестбьерге, маленьком городке на севере Дании, близ военной базы.

Пуская дым, он увидел, как "что-то со свистом пронеслось по небу и вспыхнуло красным и зеленым". Полчаса спустя это повторилось.

Это был один из таинственных беспилотников, которые свели Данию с ума за последние 10 дней. Несколько крупных летательных аппаратов были замечены над военными базами и крупнейшими аэропортами страны, включая Копенгагенский, а затем исчезли в ночном небе.

Аналитики усмотрели в заявлениях властей намек, что за этим стоит Россия. Это вполне вписалось бы в стратегию Москвы: прощупать боеготовность Европы, посеять разногласия и выбить общественность из колеи (данная информация не подтверждена и не доказана — прим. ИноСМИ).

Кто бы за этим ни стоял, как минимум последнее ему удалось. Представители 27 стран Европейского союза собрались в среду в Копенгагене в условиях повышенной безопасности обсудить вопросы обороны и конфликт на Украине. Тревога, объявшая датскую общественность из-за беспилотников, показывает, как неуклонно ширится беспокойство из-за России и как конфликт, когда-то казавшийся очень далеким, может стать ближе некуда.

"У нас невероятный скачок продаж, — сказал продавец копенагенского магазина военного снаряжения Wolf Tactical Вальдемар Бадстед. — Люди забеспокоились насчет войны".

По словам владельца Wolf Tactical, продажи сублимированных продуктов и походного провианта подскочили на 400%. Датские газеты сообщают, что в других магазинах также наблюдается ажиотажный спрос на сухой паек, портативные рации, рис и консервированную скумбрию. А датская телерадиокомпания только что выпустила репортаж "Как рассказать ребенку о беспилотниках и гибридных атаках".

И Дания не одинока. С 22 сентября норвежские власти также обнаружили в своем воздушном пространстве неопознанные беспилотники и на некоторое время даже закрыли аэропорт Осло. Полиция Швеции также расследует сообщения о беспилотниках, замеченных над военно-морской базой.

В результате Скандинавия словно помешалась — только не на НЛО, а на беспилотниках.

Горячие линии полиции в Дании, Швеции и Норвегии разрываются от звонков встревоженных граждан. Как правило, это ложная тревога: на поверку "беспилотниками" оказываются самолеты малой авиации, промышленное освещение или просто звезды ясной осенней ночью. Власти перегружены работой — что наводит на мысли о злом умысле.

За последние несколько недель российские самолеты провокационным образом вторглись в воздушное пространство НАТО в Эстонии (Минобороны РФ заявило, что три МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен по международным правилам, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, — прим. ИноСМИ), а российские беспилотники залетели в Польшу (в Москве заявляли, что Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов, — прим. ИноСМИ), где были сбиты.

Аналитики считают, что Россия вполне могла бы запустить руку и в Данию. Скандинавская страна вполне для этого подходит: Копенгаген — один из самых убежденных сторонников Украины и один из основателей НАТО, однако и его обороноспособность слаба.

Профессор Датской королевской военной академии Питер Вигго Якобсен припомнил старое дипломатическое правило Теодора Рузвельта: говори вкрадчиво, но носи с собой большую дубинку.

"Дания же поступает ровно наоборот, — сказал Якобсен. — Дания орет во все горло, а никакой дубинки у нас нет вовсе".

Правительство премьер-министра Дании Метте Фредериксен нарастило военные расходы — в том числе на высокоточное оружие большой дальности. Однако многие датчане все равно убеждены, что их родина недостаточно серьезно относится к обороне.

"Мы могли просто включить автоответчик, который бы говорил: "Здравствуйте, нас сейчас нет дома, но вы заходите и устраивайтесь", — сказал фотограф Абильгор, заметивший беспилотники на прошлой неделе.

"Зато у нас есть команда первоклассных экспертов по беспилотникам с Украины, которая воюет с Россией по-настоящему", — добавил он.

Датские официальные лица признали, что не смогли отследить ни как беспилотники вторглись в воздушное пространство страны, ни как покинули его, а также что у них в любом случае нет наземных систем противовоздушной обороны для перехвата. Кроме того, они подчеркнули, что сбивать беспилотники в городской застройке небезопасно.

Фредериксен намекнула, что за вторжением стоит Россия, хотя и не сказала этого открытым текстом.

"Наши власти еще не пришли к единому мнению по этому вопросу, но, глядя на происходящее в Европе, я не думаю, что мы можем рассматривать ситуацию в Дании в отрыве от этого, — заявила Фредериксен. — И, к сожалению, Россия играет крайне пагубную и деструктивную роль".

Решение этой проблемы терзает не только ее, но и других европейских лидеров, которые заговорили о строительстве "стены дронов" из сплошной вереницы радиолокационных станций и подразделений ПВО.

Вообще, беспилотники попадают в "серую зону" воздушного пространства. Военные радары предназначены для обнаружения крупных объектов — таких как самолеты или ракеты. Гражданские аэропорты отслеживают движение воздушных судов. А у полицейских нет оборудования для защиты от беспилотников.

"Это серьезная проблема, — сказала аналитик по безопасности из лондонского Королевского института международных отношений (он же Чатем-хаус) Катя Бего. — Это весьма доступная технология, и ее очень сложно остановить".

Статья написана при участии Марка Санторы, Эндрю Крамера и Насти Кузнецовой из Киева, Кристины Андерсон из Нью-Йорка, Хенрик Либелла из Осло, Жанны Смялек из Брюсселя и Юханны Лемолы из Хельсинки

Оригинал публикации
