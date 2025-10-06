Спустя полвека службы: США выводят из эксплуатации десантную машину AAV

Источник изображения: topwar.ru

Спустя более чем полвека службы Корпус морской пехоты США официально вывел из эксплуатации десантно-штурмовую машину-амфибию AAV, поступившую на вооружение в 1972 году.

Данная техника использовалась в многочисленных конфликтах, начиная с операции Urgent Fury в Гренаде в 1983 году. AAV применялись в качестве основных средств доставки грузов с корабля на берег, в роли бронетранспортеров для перевозки личного состава и грузов в таких местах, как Афганистан и Ирак, а также выступали просто в качестве плавсредств.

AAV обеспечил морским пехотинцам как мобильность, так и бронированную защиту, позволяя им сближаться с противником и быстро захватывать цели. Машина зарекомендовала себя как в пустыне, так и на тихоокеанских пляжах

- отметили в КМП.

AAV заменил десантную машину LVT времён Второй мировой войны. За десятилетия службы AAV претерпел ряд модернизаций для повышения манёвренности, огневой мощи и защиты. Но в 2018 году командование приняло решение о его замене на более современную машину ACV 8х8, которая позиционируется как более быстрая и лучше бронированная.

По данным разработчика – BAE Systems, ACV может перевозить 16 морских пехотинцев, включая 3 членов экипажа, и развивать скорость около 105 км/ч по дороге и свыше 6 узлов на воде. КМП заявил о намерении закупить более 600 ББМ для своих десантно-штурмовых батальонов.