Спустя полвека службы: США выводят из эксплуатации десантную машину AAV

Источник изображения: topwar.ru
Спустя более чем полвека службы Корпус морской пехоты США официально вывел из эксплуатации десантно-штурмовую машину-амфибию AAV, поступившую на вооружение в 1972 году.
Данная техника использовалась в многочисленных конфликтах, начиная с операции Urgent Fury в Гренаде в 1983 году. AAV применялись в качестве основных средств доставки грузов с корабля на берег, в роли бронетранспортеров для перевозки личного состава и грузов в таких местах, как Афганистан и Ирак, а также выступали просто в качестве плавсредств.
отметили в КМП.
AAV заменил десантную машину LVT времён Второй мировой войны. За десятилетия службы AAV претерпел ряд модернизаций для повышения манёвренности, огневой мощи и защиты. Но в 2018 году командование приняло решение о его замене на более современную машину ACV 8х8, которая позиционируется как более быстрая и лучше бронированная.
По данным разработчика – BAE Systems, ACV может перевозить 16 морских пехотинцев, включая 3 членов экипажа, и развивать скорость около 105 км/ч по дороге и свыше 6 узлов на воде. КМП заявил о намерении закупить более 600 ББМ для своих десантно-штурмовых батальонов.