Войти
Военное обозрение

М110А2 для ВСУ: Афины готовят сделку по отправке Киеву устаревших 203-мм гаубиц

514
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия с большой вероятностью получит на вооружение американские самоходные гаубицы М110А2 калибра 203 мм. Как сообщает греческая пресса, Минобороны Греции готовит соответствующую передачу орудий.

60 американских 203-мм самоходных гаубиц М110А2 будут проданы Чехии по межправительственному соглашению, после чего отправятся на Украину. Данные гаубицы выведены из эксплуатации греческой армии, сняты с баланса и в настоящее время находятся на складах в ожидании отправки. По состоянию сведений нет, но предварительно все они находятся в боеготовом состоянии.

Как пояснили в Минобороны Греции, самоходные гаубицы М110А2 признаны «неоперативно необходимым оружием» (MEASE), поскольку считаются устаревшими и не отвечающими современным требованиям. Орудия будут переданы «как есть», т. е. без какого-либо ремонта из запасов ВС Греции.

Также вместе с гаубицами будет передано 150 тысяч снарядов калибра 203 мм, из которых 50 тысяч осколочно-фугасных М106, 30 тысяч кассетных M404 ICM, 30 тысяч кассетных M509A1 DPICM и 40 тысяч активно-реактивных кассетных M650 HERA. Кстати, все эти снаряды подходят к российским орудиям «Пион».

Модификация гаубицы M110A2 появилась в 1978 году, стояла на вооружении практически всех армий НАТО, но с начала 2000-х годов постепенно снимается с вооружения. Причина — устаревшая конструкция, низкая скорострельность и отсутствие автоматизации. Греки решили свои гаубицы утилизировать на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Украина
Чехия
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету