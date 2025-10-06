М110А2 для ВСУ: Афины готовят сделку по отправке Киеву устаревших 203-мм гаубиц

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия с большой вероятностью получит на вооружение американские самоходные гаубицы М110А2 калибра 203 мм. Как сообщает греческая пресса, Минобороны Греции готовит соответствующую передачу орудий.

60 американских 203-мм самоходных гаубиц М110А2 будут проданы Чехии по межправительственному соглашению, после чего отправятся на Украину. Данные гаубицы выведены из эксплуатации греческой армии, сняты с баланса и в настоящее время находятся на складах в ожидании отправки. По состоянию сведений нет, но предварительно все они находятся в боеготовом состоянии.

Как пояснили в Минобороны Греции, самоходные гаубицы М110А2 признаны «неоперативно необходимым оружием» (MEASE), поскольку считаются устаревшими и не отвечающими современным требованиям. Орудия будут переданы «как есть», т. е. без какого-либо ремонта из запасов ВС Греции.

Также вместе с гаубицами будет передано 150 тысяч снарядов калибра 203 мм, из которых 50 тысяч осколочно-фугасных М106, 30 тысяч кассетных M404 ICM, 30 тысяч кассетных M509A1 DPICM и 40 тысяч активно-реактивных кассетных M650 HERA. Кстати, все эти снаряды подходят к российским орудиям «Пион».

Модификация гаубицы M110A2 появилась в 1978 году, стояла на вооружении практически всех армий НАТО, но с начала 2000-х годов постепенно снимается с вооружения. Причина — устаревшая конструкция, низкая скорострельность и отсутствие автоматизации. Греки решили свои гаубицы утилизировать на Украине.