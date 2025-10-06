Войти
ТАСС

Дрон-тяжеловес "Слон" для снабжения российских бойцов начнут применять на СВО

Оператор дрона
Оператор дрона.
Источник изображения: РИА Новости/Константин Михальчевский

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Грузовой квадрокоптер "Слон" с полезной нагрузкой до 120 кг начнут применять для снабжения российских военнослужащих в труднодоступных зонах СВО до конца 2025 года. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель группы компаний "Гроза".

"Максимальная полезная нагрузка грузового квадрокоптера "Слон" - до 120 кг, нормальный рабочий вес - порядка 80 кг. С данным весом аппарат способен лететь на дистанцию до 15 км, сбросить необходимый груз и вернуться. Задача "Слона" - осуществлять снабжение на передней линии фронта. Это порядка 10 км, где достаточно проблематично осуществлять снабжение наших подразделений. Туда невозможно подъехать на транспорте: снабжение осуществляется пешим порядком, на квадроциклах или кроссовых мотоциклах. Тяжеловес "Слон" в настоящее время проходит апробацию, его применение в зоне СВО начнется до конца 2025 года", - сообщили в организации.

В группе компаний "Гроза" уточнили, что аппарат прошел полигонную апробацию, получил положительное заключение главного управления инновационного развития Минобороны РФ и рекомендации для поставки в войска РФ. "В перспективе квадрокоптер сможет выполнять широкий спектр задач. Мы работаем над специальными версиями "Слона" для перевозки специального оборудования, средств РЭБ, выполнения боевых задач по минированию, бомбометанию. Это многофункциональная платформа", - отметил собеседник ТАСС. 



  В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
