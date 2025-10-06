Войти
Канада приобретёт ракетные комплексы HIMARS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 1 октября 2025 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Канаде по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу канадского правительства 26 боевых машин наземного ракетного комплекса М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и значительного количества ракет к ним производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 1,75 млрд долл. США (2,44 млрд канадских долл), включая ракеты, дополнительное имущество и пакеты обучения и технической поддержки.

Погрузка боевой машины ракетного комплекса Lockheed Martin М142 HIMARS морской пехоты США в военно-транспортный самолёт Lockheed Martin CC-130J Super Hercules ВВС Канады, 2025 год (с) ВВС Канады

Согласно уведомлению, в данную поставку Канаде, помимо 26 боевых машин М142 HIMARS, должны войти 132 шестизарядных транспортно-пусковых модуля с корректируемыми ракетами GMLRS M30A2 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью с усовершенствованными двигателями Insensitive Munitions Propulsion System (IMPS) (суммарно 792 ракеты), 132 шестизарядных транспортно-пусковых модуля с корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 с моноблочной боевой частью с усовершенствованными двигателями IMPS (суммарно 792 ракеты), 32 шестизарядных транспортно-пусковых модуля с корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS M403 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью с усовершенствованными двигателями IMPS (суммарно 192 ракеты), 32 шестизарядных транспортно-пусковых модуля с корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS M404 с моноблочной боевой частью с усовершенствованными двигателями IMPS (суммарно 192 ракеты), и 64 оперативно-тактические ракеты ATACMS M57, а также практические ракеты RRPRP, системы управления огнем и связи, учебное имущество, и прочее сопутствующее оборудование. Генеральным подрядчиком поставки выступит Lockheed Martin.

Канадская армия в 2024 году выбрала приобретение ракетных комплексов HIMARS в рамках своей перспективной программы Long Range Precision Fires Project. Всего по данной программе на приобретение комплексов HIMARS и ракет к ним планировалось выделить до 5 млрд канадских долл (3,58 млрд долл США), в том числе, по ряду сообщений, планируется приобретение в последующем и новых оперативно-тактических ракет Lockheed Martin PrSM. Согласно сообщениям канадских СМИ, заключение соглашения о закупке министерством обороны Канады HIMARS по линии FMS ожидается в 2026 году. В случае заключения соглашения Канада станет 17-м известным зарубежным получателем HIMARS.

