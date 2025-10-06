Войти
ТАСС

Эксперт Ераносян: поставки Tomahawk Киеву ограничатся ранними модификациями

500
0
0
Источник изображения: topwar.ru

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ВСУ получат крылатые ракеты Tomahawk в случае начала их поставок на Украину исключительно ранних модификаций. Такое мнение выразил ТАСС капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

"Это будут ракеты не дальнобойные, которые летят на 2,5 тыс. километров, а, например, ракеты первых модификации - Block I. Там дальность уже значительно меньше", - сказал Ераносян.

Кроме того, он отметил, что ракеты Tomahawk могут быть адаптированы к противоракетным комплексам Мk 41, которые уже есть, в том числе, у Польши и Румынии. "При ключевом стратегическом решении о том, что на Украину могут поступить платформы для запуска ракет Tomahawk, они могут быть легко переоборудованы и доставлены вместе с ракетами из Великобритании", - добавил эксперт.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Вэнс также подчеркнул, что окончательное решение примет президент Дональд Трамп. Американский портал Axios 26 сентября сообщил, что Трамп в прошлом ответил отказом на запрос о поставках крылатых ракет Tomahawk для их последующей передачи Украине.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету