Эксперт Ераносян: поставки Tomahawk Киеву ограничатся ранними модификациями

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ВСУ получат крылатые ракеты Tomahawk в случае начала их поставок на Украину исключительно ранних модификаций. Такое мнение выразил ТАСС капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

"Это будут ракеты не дальнобойные, которые летят на 2,5 тыс. километров, а, например, ракеты первых модификации - Block I. Там дальность уже значительно меньше", - сказал Ераносян.

Кроме того, он отметил, что ракеты Tomahawk могут быть адаптированы к противоракетным комплексам Мk 41, которые уже есть, в том числе, у Польши и Румынии. "При ключевом стратегическом решении о том, что на Украину могут поступить платформы для запуска ракет Tomahawk, они могут быть легко переоборудованы и доставлены вместе с ракетами из Великобритании", - добавил эксперт.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Вэнс также подчеркнул, что окончательное решение примет президент Дональд Трамп. Американский портал Axios 26 сентября сообщил, что Трамп в прошлом ответил отказом на запрос о поставках крылатых ракет Tomahawk для их последующей передачи Украине.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".