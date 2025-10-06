Войти
Неконтактный взрыватель вместо программируемого подрыва: новый снаряд ME 327

576
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В последние десятилетия многие западные армии отказались от калибра 25×137 мм в пользу более крупных снарядов, однако появление новой угрозы в лице БПЛА вынудило начать возвращение в строй 25-мм пушек, позволяющих за счёт своей скорострельности эффективно поражать дроны. Одновременно развернулась разработка новых боеприпасов для них.

Итальянская компания MES представила два своих новых продукта калибра 25×137 мм: осколочно-фугасный снаряд ME 327 и кумулятивный ME 329. Разработчик предлагает использовать их совместно в таких системах с двойной подачей как недавно продемонстрированная Oerlikon KBA, установленная на необитаемую башню CT-025 от Rheinmetall.

Новый ОФС, имеющий вес 185 г, дальность полёта до 3000 м и начальную скорость более 1200 м/с, оснащён неконтактным взрывателем, который приводит боеприпас в действие на расстоянии в 1 метр от беспилотника. По сравнению со снарядами с программируемым подрывом, ME 327 имеет небольшую стоимость и не требует специального программатора, поэтому его можно использовать в стандартных боевых комплексах без внесения каких-либо изменений.



По словам разработчика, ME 327 будет готов к серийному производству в декабре 2025 года. Как утверждается, новый снаряд уже вызвал значительный интерес на рынке, что говорит о хороших перспективах продаж. Поскольку спрос на малокалиберные боеприпасы растёт, компания уже рассматривает возможность увеличения производственных мощностей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
