"Уралвагонзавод" отправил в войска очередную партию боевых машин поддержки танков, пишет TNI. Эта бронетехника не имеет аналогов в России и за рубежом и становится надежной защитой для танков и пехоты. Платформы производства "Уралвагонзавода" превосходят всё, что сходит с конвейеров западных производителей.

Питер Сучиу

В среду 1 октября в России отмечался День Сухопутных войск — праздник, посвященный многовековой истории российской армии, ныне ведущей военную кампанию на Украине. Он приурочен к основанию стрелецкого войска при царе Иване IV, более известном под именем Грозный, в 1550 году. Этот ежегодный праздник был установлен лишь в 2006 году, однако с тех пор стал неотъемлемой частью кремлевского календаря.

По случаю 475-летия Сухопутных войск России концерн “Уралвагонзавод”, дочернее предприятие “Ростеха”, объявил о поставке в войска новой партии “машин поддержки танков”.

Т-90М “Прорыв” — новейший основной боевой танк

“В преддверии Дня Сухопутных войск РФ концерн “Уралвагонзавод” Госкорпорации Ростех (входит в Союз Машиностроителей России) отправил в российскую армию очередную партию боевых машин поддержки танков (БМПТ). По совокупности боевых и технических характеристик эта бронетехника не имеет аналогов в России и за рубежом. БМПТ качественно усиливают танковые и мотострелковые подразделения, становятся надежной защитой и для танков, и для пехоты”, — говорится в заявлении компании.

Сколько именно новых машин вошло в последнюю партию, концерн не сообщил. Однако генеральный директор “Уралвагонзавода” Александр Потапов высоко оценил возможности БМПТ, отметив, что в них “заложен значительный модернизационный потенциал, а значит, есть перспективы к дальнейшему развитию и совершенствованию”.

Основанный в 1936 году “Уралвагонзавод” работает без перерывов и остается крупнейшим в мире производителем основных боевых танков (ОБТ) и другой бронетехники.

Т-90М “Прорыв” — новейшая версия российского танка Т-90, впервые поступившего на вооружение в 1994 году. Он был модернизирован за счет принципиально новой башни, отличающейся от серийного боевого модуля, и более мощного двигателя на 1 130 лошадиных сил.

В целом компоновка “Прорыва” аналогична предыдущим моделям Т-90 с размещением отделения управления в лобовой части, боевого отделения — посередине и моторно-трансмиссионного отделения — в кормовой части. Танк приводится в движение 12-цилиндровым двигателем и развивает скорость до 60 километров в час по шоссе и до 50 по бездорожью.

Так ли хороши российские танки, как утверждают сами русские?

Западные аналитики склонны преуменьшать возможности Т-90М.

“Т-90М “Прорыв” смотрится впечатляюще, но российские танки всегда выглядят хорошо, пока дело не доходит до реального боя”, — заявил журналу Newsweek в марте 2023 года эксперт по военным технологиям и обороне Майкл Пек.

Кремль потерял на Украине тысячи танков и другой бронетехники (голословное утверждение. — Прим. ИноСМИ), однако его новейшие платформы неизменно получают высокие оценки. Главнокомандующий сухопутными войсками и Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев подчеркнул возможности платформ производства “Уралвагонзавода”, отметив, что они превосходят всё, что сходит с конвейеров западных производителей.

“Высокую эффективность в ходе специальной военной операции показывают современные образцы бронетанкового вооружения, такие как танки Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2М с боевым отделением “Бережок”, БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Также хорошо себя зарекомендовали различные защищенные автомобили “Тайфун-К”, “Астейс” и “Урал-ВПК”, — заявил Мордвичев в интервью, посвященном Дню Сухопутных войск.

Командующий сухопутными войсками также высоко оценил перспективы малогабаритных транспортных средств, включая квадроциклы, багги и мотоциклы. По его утверждению, благодаря им “мобильные огневые группы, используя фактор внезапности, успешно решают задачи по захвату и удержанию опорных пунктов противника”.

Министр обороны России Андрей Белоусов объявил в августе 2024 года о разработке программы обучения для квадроциклов и других небольших транспортных средств. Кремль все чаще использует транспортные средства для переброски пехоты на линию фронта, атак на передовые позиции, пополнения запасов и даже эвакуации раненых.

Однако сообщения с передовой всё же свидетельствуют о довольно скромных успехах: ВСУ нацеливаются на эти машины и уничтожают их.

За свою 30-летнюю журналистскую карьеру Питер Сучиу опубликовал более 3 200 статей в четырех десятках журналов и изданий. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Также публикуется в Forbes и Clearance Jobs. Живет в Мичигане.