Ростех

Ростех впервые показал нарезные патроны IGLA на замену иностранным на выставке ORËLEXPO

Нарезные патроны IGLA
Нарезные патроны IGLA.
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Международная выставка оружия и товаров для охоты проходит в Москве со 2 по 5 октября

Бренд IGLA Госкорпорации Ростех впервые представил пулевые патроны, предназначенные для гражданского нарезного оружия, на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO. Ранее на российском рынке в этом сегменте были представлены патроны в основном иностранного производства.

На выставке демонстрируются патрон .308 Win с экспансивной пулей «SP 150» и патрон .308 Win IGLA с монолитной экспансивной пулей Shakal.

Латунная никелированная оболочка патрона .308 Win с экспансивной пулей «SP 150» снижает омеднение ствола, которое может негативно сказываться на точности стрельбы. Боеприпас отличается прогнозируемым экспансивным эффектом, его средняя начальная скорость — 750 м/с. Монолитная пуля в патроне Shakal выполнена из медного сплава с баллистическим наконечником.

Также IGLA показала патроны для гладкоствольного оружия 12-го калибра с подкалиберными пулями «Лесоруб», «Стрела» и «Бизон С». Патроны со стальной пулей «Лесоруб» не имеют аналогов в России, за счет особенностей формы и прочности практически не изменяют траекторию при встрече с мелкими препятствиями во время охоты, такими как трава и кустарники.

В дополнение к нарезным патронам на выставке впервые показана охотничья винтовка IGLA, выполненная по заказу бренда. Оружие идет вместе с отечественным патроном .308 Win (7,62×51) и позволяет заместить иностранные образцы в комплексе — «патрон плюс винтовка». Новинка может модифицироваться и настраиваться под конкретную задачу за счет смены элементов (например, приклада или цевья). Винтовка превосходит зарубежные аналоги тем, что может легко разбираться на две части для удобства транспортировки и безопасности.

Московская Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO проходит в Гостином Дворе в Москве со 2 по 5 октября 2025 года. Выставка объединяет на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития.

