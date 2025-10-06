«Уралвагонзавод» получил патент на модернизацию Т-72 в БМПТ

«Уралвагонзавод» будет модернизировать Т-72 в БМПТ

Уральское КБТМ, входящее в структуру «Уралвагонзавода», получило патент на технологию модернизации массово выводимых из действующего парка различных модификаций танков Т-72, а также Т-90, в боевые машины поддержки танков (БМПТ) практически без изменения самого шасси.

Согласно патентной документации, при такой модернизации первоначально снимается башня, шасси оснащается специальным «переходником», который позволяет устанавливать на машину необходимые боевые модули вместо башни, после чего монтируется защита погона башни. Как утверждают инженеры, такой способ является наименее трудоемким вариантом превращения танка в боевую машину поддержки. Ключевая задача заключается в замене башни на основной боевой модуль с замещением ряда небольших узлов, а все остальное представляет собой незначительные доработки. Также на «Уралвагонзаводе» уточнили, что модернизация была подготовлена еще в 2023 году, когда было решено вместо утилизации создавать из отслуживших танков машины поддержки, которые показывают достаточно неплохую эффективность в районах СВО. К слову, БМПТ является высокозащищенной боевой машиной, оснащенной двумя пушками, управляемыми ракетами, пулеметом и парой АГС. За работу всего вооружения отвечает современная система управления огнем, которая обеспечивает выявление целей и их эффективное поражение.

Макс Антонов