КБ «Вымпел» представило проект круизного лайнера «Сириус»

Представлен проект круизного лайнера «Сириус»

Специалисты КБ «Вымпел» разработали и представили новый проект круизного лайнера под названием «Сириус», относящийся к классу «Волго-Дон Макс». Судно будет эксплуатироваться по рекам Волга, Дон и в прибрежных акваториях Азова и Черного моря.

Лайнер сможет брать на борт почти 280 пассажиров, которые комфортно разместятся в 126 каютах разного класса, 80 % из них будут иметь свои лоджии.

Также судно наделили детскими развлекательными комнатами, баром, тренажерным залом и, конечно же, прогулочной палубой. При этом для команды отведены специальные каюты, отдельное помещение для отдыха, а также спортзал и сауна.

Стоит отметить, что рубку управления на лайнере «Сириус» разместили нестандартно для этого класса судов — она находится в носовой части под каютами класса люкс с панорамным обозрением, а еще выше установили открытую прогулочную палубу. Впрочем, ни в КБ «Вымпел», но в ОСК о предполагаемых сроках начала постройки первого лайнера типа «Сириус» ничего не говорят.

Макс Антонов