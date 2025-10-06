Войти
Техкульт

ВМС США изучают модульные автономные корабли BlackSea Technologies MASC

447
0
0

Корабль MASC

Внешне модульный корабль MASC компании BlackSea Technologies, предлагаемый ВМС США, одновременно напоминает минималистичный алюминиевый катамаран и знаменитый Cybertruck.

В последнее время регулярно появляются все новые образцы автономных боевых кораблей и катеров — включая модели, созданные на базе гражданских коммерческих судов. MASC разработан в рамках проекта автономного разведывательного корабля в соответствии с требованиями ВМС, предполагающими беспилотную морскую автономность, что и определило его модульную конструкцию.

Корабль MASC

MASC представляет собой нечто среднее между катамараном и гигантским рыболовным понтоном с открытой палубой площадью 83 кв. м. Под палубой размещается силовая установка мощностью 198 кВт (что вдвое больше, чем у сопоставимых автономных кораблей), от которой питаются датчики и системы вооружения. Максимальная скорость MASC — 25 узлов (46 км/ч), дальность действия — 5500 км с перспективой увеличения до 18500 км. Все это позволяет MASC легко адаптироваться к любым задачам — для этого достаточно установить на палубе соответствующую аппаратуру. ВМС США намерены использовать его для борьбы с подводными лодками и другими подводными аппаратами, с надводными целями, для задач РЭБ, наблюдения, рекогносцировки и противоминной борьбы.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету