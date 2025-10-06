ВМС США изучают модульные автономные корабли BlackSea Technologies MASC

Корабль MASC

Внешне модульный корабль MASC компании BlackSea Technologies, предлагаемый ВМС США, одновременно напоминает минималистичный алюминиевый катамаран и знаменитый Cybertruck.

В последнее время регулярно появляются все новые образцы автономных боевых кораблей и катеров — включая модели, созданные на базе гражданских коммерческих судов. MASC разработан в рамках проекта автономного разведывательного корабля в соответствии с требованиями ВМС, предполагающими беспилотную морскую автономность, что и определило его модульную конструкцию.

MASC представляет собой нечто среднее между катамараном и гигантским рыболовным понтоном с открытой палубой площадью 83 кв. м. Под палубой размещается силовая установка мощностью 198 кВт (что вдвое больше, чем у сопоставимых автономных кораблей), от которой питаются датчики и системы вооружения. Максимальная скорость MASC — 25 узлов (46 км/ч), дальность действия — 5500 км с перспективой увеличения до 18500 км. Все это позволяет MASC легко адаптироваться к любым задачам — для этого достаточно установить на палубе соответствующую аппаратуру. ВМС США намерены использовать его для борьбы с подводными лодками и другими подводными аппаратами, с надводными целями, для задач РЭБ, наблюдения, рекогносцировки и противоминной борьбы.

Александр Агеев