«Эхо войны» добралось до Ирака: танки Т-90SIQ замечены с «мангалами»

Базовая версия Т-90S

Война на Украине привнесла значительные изменения на поле боя, вынуждая как участников конфликта, так и сторонних наблюдателей реформировать вооружённые силы, адаптируя их к новым угрозам.

«Лицом» украинской войны стали «мангалы» – решётчатая защита, прикрывающая танковую башню и часть корпуса от ударов вражеских дронов. Несмотря на широкое распространение этой дополнительной защиты на украинском ТВД, в западных странах командование не спешит внедрять эту инновацию в войска, в лучшем случае ограничиваясь её установкой на экспериментальные образцы. Здесь «мангалы» считаются «дурным тоном»: по мнению западного генералитета, адекватная защита от БПЛА заключается в установке КАЗ и средств РЭП.

Т-90SIQ

Однако это «эхо войны» добралось до Ирака, где не увидели в «мангалах» ничего зазорного, оснастив башню решётчатым каркасом, а борта – усиленными боковыми панелями. При этом активно использовалась ДЗ 4С24 и другие навесные элементы, повышающие устойчивость к кумулятивным зарядам и тандемным боеголовкам. Как пояснили в Минобороны, данную защиту получили Т-90SIQ из 5-го танкового батальона 35-й бронетанковой бригады в целях защиты от ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Иракское командование перешло от наблюдения к действиям, превращая чужой боевой опыт в новый стандарт оснащения бронетанковых сил

- говорится в западной прессе, заметившей «мангалы» на местных ОБТ.

