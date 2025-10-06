Чему немецкие производители оружия должны поучиться у украинцев (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: Запад должен научиться у Украины массово и дешево производить БПЛА

Запад должен научиться дешево и быстро производить БПЛА из-за якобы возможного нападения России, пишет Spiegel. Отмечается, что немецкая оборонная промышленность скованна бюрократией, и страна не сможет дать отпор в ближайшие десять лет.

Оливер Имхоф (Oliver Imhof)

В мае 2022 года разведывательный дрон Vector немецкого производителя Quantum Systems обнаружил российский батальон, пересекавший реку Северский Донец в Донбассе. Украинские артиллеристы немедленно открыли огонь и поразили почти 500 солдат и 80 бронемашин. Это была одна из самых серьезных атак украинцев на российские войска за все время боевых действий (Минобороны России официально не подтверждало эти потери — прим. ИноСМИ).

Берлинский офис Quantum Systems украшает фотография украинского разведывательного отряда с экраном Vector перед атакой, а рядом лежит сам БПЛА. По сравнению с другими известными из-за боевых действий на Украине моделями, такими как российский "Орлан", он выглядит как высокотехнологичный продукт среди разведывательных летательных аппаратов: обтекаемая конструкция, камера высокого разрешения с зашифрованной связью с пилотом, вертикальный взлет и посадка благодаря подвижным роторам.

Рядом с устройством стоят два обычных чемодана. "Благодаря модульной конструкции наши представители могут даже сдавать их в качестве багажа в самолете", — говорит директор Quantum Матиас Лена, который когда-то служил в Мали в составе немецких вооруженных сил и участвовал в разработке летательного аппарата. Стартап, как и многие другие небольшие компании в Германии, разрабатывает технологии для современной войны с использованием дронов. Берлинцы извлекают ценные уроки из украинского конфликта.

Выигрышная ситуация на восточном фланге

Немецкие производители каждый день учатся совершенствовать свои устройства. "Раньше рекламировали „проверенные в бою“ аппараты, а теперь у нас все устройства постоянно проходят боевые испытания", — говорит представитель Quantum Александр Бережный в киевском офисе производителя. "То, что работало на прошлой неделе, на следующей неделе может уже не работать. Так мы можем защитить дроны от электронных помех, настроив радиочастоты". В свою очередь, Украина получает поддержку со стороны западной промышленности, что позволяет быстрее масштабироваться и избегать воздушных атак.

Таким образом, страна получает столь необходимую помощь во многих областях, а Запад — данные в режиме реального времени, чтобы подготовиться к возможному нападению России. Нарушения Россией воздушного пространства в Восточной Европе и Дании в последние недели показывают, что НАТО менее подготовлена к дешевым беспилотникам, чем предполагалось.

Действовать, а не реагировать

Ограниченные атаки дронов были бы, вероятно, все еще контролируемой проблемой, но широкомасштабное вторжение России, например, в Прибалтику, стало бы новой проблемой. В случае войны Германия в краткосрочной перспективе будет готова к производству достаточного количества оружия и боеприпасов лишь в ограниченной степени. Некоторые стартапы в этой отрасли жалуются, что в настоящее время проблемой является и система закупок. Мюнхенская компания Arx Robotics производит на Украине наземных роботов, необходимых для логистики, и уже ощутила на себе последствия бюрократии.

"Украинцы сначала спросили нас, почему наши устройства оснащены аварийным выключателем", — говорит основатель компании Марк Витфельд. "Это требование бундесвера, чтобы их можно было деактивировать на расстоянии". Затем противник распознал частоту механизма и таким образом смог вывести устройство из строя.

Подобные особые требования не только имеют ограниченную практическую пользу, но и являются дорогостоящими. Поэтому своеобразные требования бундесвера иронично прозвали "золотое решение". Проблема заключается в том, что они связаны с гражданскими директивами. Однако конфликт на Украине показывает, что в долгосрочной перспективе простые решения иногда работают лучше, чем немецкое инженерное искусство, которое в данном случае даже стало препятствием.

В то же время Запад хочет использовать свое технологическое превосходство, но делает это весьма ограниченным образом. "Проблема нашей оборонной политики заключается в том, что мы не действуем, а только реагируем", — говорит Витфельд. Новые европейские системы, создаваемые, например, в ответ на появление нового российского оборудования, быстро устаревают, потому что цикл инноваций слишком медленный из-за длительного процесса закупки. В качестве примера он приводит европейские боевые самолеты следующего поколения: они создаются специально для преодоления современной российской противовоздушной обороны, но будут готовы к эксплуатации не раньше 2035 года.

Вместе в рое дронов

При этом именно украинский конфликт показывает, насколько важным может быть технологическое превосходство. Украина была первой страной, которая массово использовала дроны, и фронт в Донбассе в настоящее время удерживается также благодаря защите беспилотными летательными аппаратами. Таким образом, страна заработала репутацию "Кремниевой долины" оборонной промышленности. Однако в настоящее время Россия быстро наверстывает упущенное в производстве дронов.

Запад хочет использовать этот опыт. Соучредитель Quantum Флориан Зайбель, например, основал второй стартап под названием Stark Defence, который также производит боевые БПЛА. В будущем они должны действовать в составе роя вместе с дронами Quantum. Vector обеспечивает разведку, а беспилотники Virtus должны наносить удары в взаимодействии с ним.

В похожем направлении движется немецко-американский производитель программного обеспечения Auterion. С помощью системы Nemyx он представляет комплекты для модернизации дронов, которые встраиваются в устройства с помощью чипа и дают им возможность действовать в рое. Таким образом, они хотят перегрузить вражескую противовоздушную оборону и обеспечить быстрые массовые атаки. "Мы хотим поставить украинцам более 33 тысяч комплектов уже в этом году", — говорит генеральный директор Auterion Лоренц Майер. Таким образом, благодаря западным технологиям дешевые украинские боевые дроны превращаются в интеллектуальные системы, которые на последних метрах самостоятельно находят заранее заданную цель.

От завода к умам

Приобрести подходящее оружие для возможной конфронтации с Россией — уже сама по себе грандиозная задача. Но гораздо важнее правильно его использовать. В военное время Германия, страна инженеров, склонна полагаться на превосходство собственных разработок. Монструозные конструкции Второй мировой войны, такие как гигантская артиллерийская установка "Толстый Густав" или военные корабли класса "Бисмарк", были впечатляющими, но имели ограниченную военную ценность.

Успехи украинцев, такие как операция "Паутина", напротив, показывают, как с помощью ограниченных средств можно нанести ощутимый удар даже по превосходящему противнику. В то же время она подчеркнула значение массово производимых дронов для современной войны: "Самый важный вывод из конфликта на Украине на данный момент — это важность так называемых низких высот", — говорит военный эксперт Франц-Штефан Гади. Речь идет о воздушном пространстве вблизи линии фронта на высоте от 0 до 4500 метров. На фронте в Донбассе в нем теперь доминируют беспилотники.

Господство в этом пространстве является ключом к быстрому завоеванию территории и предотвращению войны на истощение. "В будущем первый контакт в бою всегда должны осуществлять беспилотные системы", — объясняет Гади. Затем они будут быстро продвигаться в сочетании с дорогостоящими системами, такими как высокоточное оружие, а также традиционными средствами, такими как артиллерия и танки.