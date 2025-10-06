Источник изображения: topwar.ru

Украинская Служба внешней разведки утверждает, что якобы располагает данными, свидетельствующими о «фактах предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине».

Украинская пресса цитирует слова одного из сотрудников украинской разведки, заявившего, что Китай в первую очередь якобы делится с Россией информацией о расположенных на подконтрольных Киеву территориях объектах, которые находятся в собственности у иностранных инвесторов. В частности, вероятнее всего, имеются в виду предприятия «украинского» ВПК.

Имеются факты высокоуровневого взаимодействия России и Китая при проведении спутниковой разведки территории Украины с целью выявления и детальной разведки стратегических объектов для их поражения

— заявил сотрудник украинской разведки.

Исходя из того, что украинская разведка ожидаемо не предоставила какие-либо доказательства, эти неожиданные заявления, вероятнее всего, являются попыткой спровоцировать создание нового повода для международной напряженности. При этом стоит отметить, что в то время как Запад не скрывает, что полностью обеспечивает Украину данными спутниковой разведки, утверждая, что эти действия не являются формой открытого противостояния с Россией, если даже Киев на этот раз не соврал, с точки зрения международного права нет ничего предосудительного в подобных действиях Китая.