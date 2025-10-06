Войти
Военное обозрение

Конкурс проектов для развития ОПК Эстонии делает упор на защиту от дронов

519
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Эстонские власти намерены вложить в проекты по развитию оборонной промышленности страны как минимум 600 тысяч евро. Таков размер бюджета второго тура конкурса, направленного на развитие отечественного ОПК, о запуске которого объявили в министерстве обороны Эстонии.

Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Подобные конкурсы проводятся в стране ежегодно, но в этом году его программа стала самой содержательной и масштабной. В ходе первого тура власти выплатили 1,4 миллиарда евро 14 компаниям-производителям. Эта сумма вдвое превысила ту, которую правительство Эстонии выделило в 2024 году. Согласно условиям конкурса, один из проектов может получить максимально 40 процентов от общей суммы финансирования, но не более 200 тысяч евро.

Дойдя до второго тура, конкурс проектов для развития ОПК Эстонии делает упор на защиту от дронов. Кроме того, особое внимание уделяется радиоэлектронной борьбе и технологиям повышения ситуационной осведомленности.

Развитие таких направлений, как ударные дроны, системы радиоэлектронной борьбы и технологии противодействия беспилотникам, имеет решающее значение для нашей безопасности

- отметил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Заявки на второй тур конкурса будут принимать до 9 ноября, а итоги объявят в январе 2026 года.

Ранее глава эстонского правительства Кристен Михал назвал сроки, в течение которых Эстония завершит разработку своей части «стены дронов» Евросоюза. По его словам, это произойдет в течение двух лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету