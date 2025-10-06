Источник изображения: topwar.ru

Эстонские власти намерены вложить в проекты по развитию оборонной промышленности страны как минимум 600 тысяч евро. Таков размер бюджета второго тура конкурса, направленного на развитие отечественного ОПК, о запуске которого объявили в министерстве обороны Эстонии.

Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Подобные конкурсы проводятся в стране ежегодно, но в этом году его программа стала самой содержательной и масштабной. В ходе первого тура власти выплатили 1,4 миллиарда евро 14 компаниям-производителям. Эта сумма вдвое превысила ту, которую правительство Эстонии выделило в 2024 году. Согласно условиям конкурса, один из проектов может получить максимально 40 процентов от общей суммы финансирования, но не более 200 тысяч евро.

Дойдя до второго тура, конкурс проектов для развития ОПК Эстонии делает упор на защиту от дронов. Кроме того, особое внимание уделяется радиоэлектронной борьбе и технологиям повышения ситуационной осведомленности.

Развитие таких направлений, как ударные дроны, системы радиоэлектронной борьбы и технологии противодействия беспилотникам, имеет решающее значение для нашей безопасности

- отметил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Заявки на второй тур конкурса будут принимать до 9 ноября, а итоги объявят в январе 2026 года.

Ранее глава эстонского правительства Кристен Михал назвал сроки, в течение которых Эстония завершит разработку своей части «стены дронов» Евросоюза. По его словам, это произойдет в течение двух лет.