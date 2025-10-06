СВО по-американски. Смогут ли США захватить Венесуэлу?

Полковник Ходаренок: США могут захватить Венесуэлу за несколько недель

Американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями, пишет газета Washington Examiner. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны и при чем тут СВО - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Администрация Дональда Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США. Этими группировками являются "Картель Солнц" и организация "Трен-де-Арагуа".

Поэтому Белый дом отдал распоряжение Вооруженным силам США планировать нанесение ударов по объектам, связанным с наркокартелями, на территории Венесуэлы. Общепринято считать, что любые подобные действия будут включать в себя молниеносные операции против конкретных целей, а не попытки захватить страну.

При этом издание Washington Examiner отмечает, что "наращивание вооруженных сил США масштабнее, чем требуется для такого рода операций".

"Собранных сил в настоящее время достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов, таких как порты и аэродромы на территории Венесуэлы", - пишет газета.

Но для начала разберемся, что означает операция по захвату ряда объектов на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. На первый взгляд, «захват ряда объектов» вроде как не означает «агрессии», «вторжения», а слова «в рамках борьбы с наркокартелями» примерно созвучны с термином «специальная операция». Именно так и трактуют ситуацию в Вашингтоне. Согласно официальной версии Белого дома, цель подобных мероприятий - борьба с наркотрафиком.

Соотношение сил

В настоящее время у берегов Венесуэлы развернуты многочисленные военные корабли ВМС США, 10 истребителей F-35, 22-е экспедиционное подразделение морской пехоты (2200 морских пехотинцев и реактивные самолеты Harrier) и подводная лодка. Пуэрто-Рико, расположенный всего в 900 км к северу от столицы Венесуэлы Каракаса, служит перевалочным пунктом для такого развертывания.

Однако подобные действия со стороны Вашингтона могут вылиться не в точечные удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы, а повлечь за собой полноценную масштабную войну с независимым и суверенным государством.

И именно так и оценивают обстановку в Каракасе. На фоне последних событий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о всеобщем призыве в Боливарианскую национальную милицию, заявив о готовности поставить под ружье 4,5 млн ополченцев.

Однако какие бы мобилизационные усилия не предпринимали в Каракасе, Вооруженные силы США в состоянии разгромить венесуэльскую армию и полицию в считанные недели

Таблицу соотношения сил и средств приводить в этом случае даже не следует. Превосходство США по всем позициям просто абсолютное.

Партизанская война

Но в этом случае возникает множество вопросов, и самый главный из них - а что будет дальше? Просчитаны ли в Вашингтоне все варианты развития обстановки в Венесуэле, причем самые неблагоприятные? Не будет ли в итоге у США так же, как вышло в Ливии, Ираке и Афганистане? И не получат ли на выходе США всенародную партизанскую войну со стороны народа Венесуэлы (а рельеф и растительность страны вполне позволяют развернуть подобные действия)?

Совершенно очевидно, ясных ответов на эти вопросы в администрации Дональда Трампа нет. Поэтому Пентагон пока и ограничивается маневрированием всех соединений флота и морской пехоты вблизи побережья Венесуэлы.

Так что чем закончится маленькая победоносная война в Латинской Америке, для вашингтонских аналитиков и прогнозистов не вполне очевидно. А оглушительный проигрыш в подобной кампании может нанести более чем серьезный удар по репутации Дональда Трампа как Верховного главнокомандующего (в этом случае возникнут очевидные вопросы к главе Белого дома как полководцу) и существенно ухудшить его позиции внутри как самой Америки, так и на международной арене.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

