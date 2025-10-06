Войти
Аналог ДОВСЕ и территории: озвучены возможные пункты соглашения по Украине

Источник изображения: topwar.ru

Бывший помощник американского президента Томас Грэм, являвшийся одним из кураторов стратегического взаимодействия между Вашингтоном и Москвой, убежден, что мирное урегулирование украинского кризиса не ограничивается подписанием соответствующего документа, но и является частью европейской безопасности.

В интервью изданию РБК Грэм отметил, что, по его мнению, Москва и Киев могли бы предварительно согласовать базовые принципы будущего окончательного соглашения, после чего станет возможным начало переговоров по всем аспектам урегулирования вооруженного конфликта и стабилизации отношений между Россией и Западом. При этом, по мнению Грэма, обсуждение некоторых вопросов требует участия не только России и Украины.

Бывший помощник американского президента считает, что Украине следует обеспечить возможность обладать собственной армией с оборонительным потенциалом. Грэм называет такой вариант альтернативой направлению туда миротворческих сил Запада и предоставлению гарантий НАТО. Кроме того, по мнению американского эксперта, в роли гарантий безопасности может выступить аналог Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), адаптированный к текущим реалиям.

В территориальных вопросах Грэм упорно продолжает следовать популярной на Западе концепции, согласно которой предполагается остановка боевых действий по текущей линии фронта и признание того, что «каждая из сторон контролирует территории, которые другая считает своими». При этом окончательное решение территориального вопроса, по мнению бывшего помощника президента США, может стать предметом будущих переговоров. Кроме того, Грэм настаивает, что часть размороженных российских активов должна быть впоследствии передана Киеву на восстановление разрушенных в ходе военных действий территорий.

Соблюдение прав русских и русскоязычных граждан Украины, по мнению Грэма, должно регулироваться нормами действующих на территории Евросоюза хартий в области прав человека.

