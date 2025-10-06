Войти
Известия.ru

Военный эксперт Кнутов отметил преимущество российских ЗРК перед Tomahawk

521
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Кнутов: российские ЗРК могут уничтожить ракеты Tomahawk еще в портах Одессы

Российские зенитно-ракетные комплексы (РЗК) способны эффективно уничтожать американские ракеты Tomahawk, если их получит Украина. Об этом 4 октября заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

«Это, например, С-300. И объектовая противовоздушная оборона — С-400 и С-350 «Витязь». Его даже называют убийцей крылатых ракет», — сказал он.

Кнутов добавил, что для борьбы с такими угрозами могут быть использованы и другие средства, например, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который эффективно защищает от наземных и надводных угроз. Также эксперт обратил внимание на уязвимость украинских портов и железнодорожных станций в случае доставки ракет Tomahawk на Украину.

«Наиболее уязвимыми после этой передачи будут украинские порты и железнодорожные станции. После пересечения сухопутной границы уязвимыми станут задействованные железнодорожные станции, а при разгрузке при морском способе доставки — порты Одессы или Ильичевска (Черноморска. — Ред.)», — резюмировал Кнутов.

Ранее в этот день китайский портал Sohu сообщил, что возможная передача Украине американских ракет Tomahawk, которая обсуждается в Вашингтоне, станет точкой невозврата для дипломатических отношений США и России.

До этого, 2 октября, агентство Reuters сообщило, что США вряд ли решат передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на сообщения представителей администрации президента США о возможных поставках. Отмечалось, что данные планы являются неосуществимыми, потому что текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая 29 сентября на вопрос о поставках Tomahawk Киеву, призвал не считать ракеты панацеей для украинской армии. Он считает, что вооружение не сможет изменить ход специальной военной операции для украинской стороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
BGM-109 Tomahawk
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету