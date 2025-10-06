Кнутов: российские ЗРК могут уничтожить ракеты Tomahawk еще в портах Одессы

Российские зенитно-ракетные комплексы (РЗК) способны эффективно уничтожать американские ракеты Tomahawk, если их получит Украина. Об этом 4 октября заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

«Это, например, С-300. И объектовая противовоздушная оборона — С-400 и С-350 «Витязь». Его даже называют убийцей крылатых ракет», — сказал он.

Кнутов добавил, что для борьбы с такими угрозами могут быть использованы и другие средства, например, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который эффективно защищает от наземных и надводных угроз. Также эксперт обратил внимание на уязвимость украинских портов и железнодорожных станций в случае доставки ракет Tomahawk на Украину.

«Наиболее уязвимыми после этой передачи будут украинские порты и железнодорожные станции. После пересечения сухопутной границы уязвимыми станут задействованные железнодорожные станции, а при разгрузке при морском способе доставки — порты Одессы или Ильичевска (Черноморска. — Ред.)», — резюмировал Кнутов.

Ранее в этот день китайский портал Sohu сообщил, что возможная передача Украине американских ракет Tomahawk, которая обсуждается в Вашингтоне, станет точкой невозврата для дипломатических отношений США и России.

До этого, 2 октября, агентство Reuters сообщило, что США вряд ли решат передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на сообщения представителей администрации президента США о возможных поставках. Отмечалось, что данные планы являются неосуществимыми, потому что текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая 29 сентября на вопрос о поставках Tomahawk Киеву, призвал не считать ракеты панацеей для украинской армии. Он считает, что вооружение не сможет изменить ход специальной военной операции для украинской стороны.