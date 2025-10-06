Превосходит американские аналоги: названа мощность корабельного лазера КНР

Источник изображения: topwar.ru

На военном параде в Пекине 3 сентября был впервые публично представлен высокоэнергетический лазерный комплекс LY-1 (Liaoyuan-1). На днях в китайском научно-техническом издании Ordnance Industry Science Technology было указано, что данное изделие предназначено для перехвата ракет и БПЛА на близком расстоянии и является последним рубежом эшелонированной корабельной ПВО.

В публикации была названа мощность лазера, генерируемого установкой LY-1: как утверждается, она составляет от 180 до 250 кВт и имеет большую апертуру луча, превосходя современные американские аналоги. Отмечается возможность её размещения на сухопутных и морских платформах. Корабельное базирование лазерного комплекса даёт целый ряд преимуществ, в частности, это позволит снизить стоимость выстрела и даст возможность использовать ячейки ВПУ для других целей.

Для сравнения, американский зенитный комплекс Helios, установленный на эсминце USS Preble типа Arleigh Burke, имеет мощность 60 кВт. Другой демонстрационный образец, LWSD на примерно 150 кВт, был размещён на десантном корабле USS Portland класса San Antonio. ВМС США также используют модули ODIN, предназначенные для «ослепления» сенсоров, а не для выжигания целей.