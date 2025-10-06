Увольнение начальника штаба министерства ВМС США вызвало споры

Источник изображения: topwar.ru

Министр войны Пит Хегсет уволил начальника штаба министерства ВМС (а есть в США и такое) Джона Харрисона. Американская пресса утверждает, что таким образом Пентагон реализует «внутренние протоколы», которые приняты на основании «видения военной повестки Дональдом Трампом».

Представитель министерства войны (а именно так теперь называется это ведомство в США):

Джон Харрисон больше не будет занимать пост начальника штаба министра ВМС. Мы благодарны ему за службу в Министерстве.

Отставка Харрисона произошла после утверждения на должность замминистра ВМС США Хун Цао, которого Трамп назначил на вторую по старшинству гражданскую должность после министра ВМС Джона Фелана.

Мнения по поводу увольнения Харрисона в США разделились. Одни утверждают, что таким образом в Штатах избавляются от ряда дублирующих должностей. Другие говорят о том, что министр войны юридически не должен иметь возможности лишать должностей высокопоставленных сотрудников других военных министерств, иначе само министерство войны превращается в некий «надминистерский» институт. Но, по сути, так и есть.

Разгорелись в США дебаты и по поводу выступления Хегсета и Трампа перед сотнями генералов и адмиралов на минувшей неделе. В конгрессе США даже в стане республиканцев обозначились те, кто считает, что «Трамп нездоров». Спикер палаты представителей Джонсон при этом заявил, что «контролировать действия президента становится всё сложнее».