В украинском сегменте интернета набирает обороты обсуждение темы о том, что состоящие на вооружении ВСУ американские ЗРК Patriot сталкиваются с проблемами при попытке перехвата «новых версий» российских ракеты ОТРК «Искандер-М» и «Кинжал». Основной посыл украинских трансляторов этой информации примерно такой: зенитная ракета комплекса Patriot «не встречается в точке баллистической траектории с российской ракетой, что свидетельствует об изменениях, которые внесли русские»:

Ракета российского «Искандера-М» на предфинальной стадии полёта делает совсем небольшой маневр за счёт внесённых программных изменений. Это и стало причиной того, что выпущенная ракета типа MIM-104 не находит цель в назначенной точке траектории.

И теперь, как пишут украинские «эксперты», необходимо «менять всё» - и радар «Пэтриота», и принципиальную схему наведения, и даже саму ракету. Разработчик в недоумении пожимает плечами. Отмечается, что «менять всё» - неконструктивный посыл.

В этой ситуации возникает вопрос: если «Пэтриоты» ВСУ перестали перехватывать российские баллистические ракеты, то как быть с отчётами ГШ ВСУ и штаба Воздушных сил ВСУ о том, что «перехватывается до 90% российских ракет различного класса». Причём в украинских военных ведомствах добавляется, что «если бы не массовость при ударах, перехватывались бы все».

Соответственно, вариант а) ГШ ВСУ всё-таки лжёт, вариант б) лгут украинские «эксперты», заявляющие о проблемах с перехватом.

Здесь стоит напомнить о том, что там, где перехват цели стандартно осуществляется одной-двумя ракетами Patriot («уставной» вариант расчётов ПВО-США), в версии с украинскими расчётами по цели может быть выпущен весь боекомплект целой батареи. В сети публиковалось немало видео, где из «Пэтриота» в Киеве ведётся «пальба по воробьям» - ракеты идут одна за одной, потом они же, часто не находя цели, падают на жилые дома. Ранее на Украине это объясняли «множественными ложными целями от русских», теперь же «программными новшествами «Кинжалов» и «Искандеров». Задача же в итоге прежняя: добиться увеличения поставок комплексов ПВО и попытаться оправдать свою расточительность.